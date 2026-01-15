Türkiye gündeminde uzun süre tartışılan ve 18 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevini Prof. Dr. Safi Arpaguş’a devreden eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yeni durağı netleşti. Görevden ayrılmasının ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan Erbaş, köklerine, yani akademik camiaya geri dönüş yaptı.

KENDİ KURUMUNUN ÜNİVERSİTESİNDE HOCA OLDU

Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde sık sık gündeme gelen Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Üniversitenin resmi internet sitesindeki "Akademik Kadro" listesine sessiz sedasız eklenen Erbaş’ın profili dikkatli gözlerden kaçmadı. Site üzerindeki bilgilerin önümüzdeki günlerde güncelleneceği öğrenilirken, Erbaş’ın tecrübelerini artık üniversite kürsüsünde öğrencilere aktaracağı kesinleşmiş oldu.

AKADEMİK GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

1961 Ordu doğumlu olan ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Erbaş, bürokrasiye girmeden önce de uzun yıllar akademik alanda faaliyet göstermişti. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerde bulunan Erbaş, 2017 yılında Yalova Üniversitesi Rektörlüğü görevindeyken Diyanet İşleri Başkanı olarak atanmıştı. Fransızca ve Arapça bilen Erbaş, 8 yıllık başkanlık serüveninin ardından yeniden "Hoca" kimliğiyle sahalara dönmüş oldu.