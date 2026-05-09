Alanya'nın Güney Mahallesi'nde örtü altı üretimle yetiştirilen tropikal meyve papayada hasat mesaisi başladı. Dalında olgunlaşan meyveler özenle toplanıp özel kılıflara sarılarak toptancı haline sevk ediliyor. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, özellikle turistik tesisler ve büyükşehirlerden gelen yüksek talep üreticinin yüzünü güldürüyor.

KİLOGRAM FİYATI NE KADAR?

Yıllar önce ilçeye yerleşerek tropikal tarıma yönelen 50 yaşındaki üretici Ümmügülsüm Kayacı, hasat sürecini değerlendirdi. Güney Mahallesi'ndeki seralarında topladıkları ürünleri paketleyerek hale ulaştırdıklarını belirten Kayacı, papayanın kilogram fiyatının güncel olarak 80 ile 90 TL arasında değiştiğini açıkladı.

HANGİ TÜR ÖNE ÇIKIYOR?

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, sağlıklı yapısı nedeniyle ürüne yönelik talebin sürekli arttığını bildirdi. Bölgede papaya tarımının hızla yaygınlaştığını ifade eden Hüddoğlu, yüksek aroması ve tatlı yapısıyla bilinen 'Alanya bal papayası' türünü tüketicilere tavsiye ettiklerini dile getirdi.

MUTFAKTA NASIL KULLANILIYOR?

Tropikal meyve sadece taze olarak tüketilmekle kalmıyor, yeşil haliyle kızartma ve balık yemeklerinde de tercih ediliyor. Son dönemde turşu ve sirke yapımında değerlendirilen ürün, Alanya'daki pastane ve dondurmacıların da menülerine girdi. Turizm sezonunda yerli ve yabancı misafirlere sunulan papayalı dondurma, bölge tarımı ile turizmini entegre ederek yerel ekonomiye alternatif bir katkı sağlıyor.

KİMLER TERCİH ETMELİ?

Düşük glikemik indeksi barındıran papaya, yaz aylarında kavun ve karpuz gibi şekerli meyvelere kıyasla daha güvenli bir seçenek oluşturuyor. Sağlık açısından avantajlarına değinen Hüddoğlu, mide rahatsızlığı bulunanlar ve Parkinson hastalarının da bu meyveye yoğun ilgi gösterdiğini aktardı. Artan tüketici talebiyle birlikte ilçede tropikal meyve yatırımlarının ivme kazanması bekleniyor.