Yeni trafik düzenlemesi sonrası sürücüler merak ediyor: Araç içindeki multimedya ekranlara ceza var mı? CarPlay ve Android Auto yasak mı? İşte 21 bin TL ceza ve trafikten men detayları…

Türkiye’de trafik cezaları ile ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girerken, araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir konu daha gündeme geldi. Araç içine sonradan takılan multimedya ekranları ve double teypler ile ilgili uygulanacak cezalar tartışma yaratmaya başladı.

27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile birlikte Karayolları Trafik Kanunu’nda önemli değişiklikler yapıldı. Yeni kurallara göre sürücünün dikkatini dağıtacak şekilde kullanılan görüntü ve iletişim cihazlarına ağır yaptırımlar getiriliyor.

21 BİN TL CEZA VE 30 GÜN TRAFİKTEN MEN

Yeni düzenlemeye göre araç içinde kullanılan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının mevzuata uygun şekilde kullanılması gerekiyor. Kurallara uymayan cihazların kullanılması halinde sürücülere 3 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Ancak sürücünün görüş alanı içinde yer alan ve dikkat dağıttığı değerlendirilen mevzuata aykırı görüntü cihazları için ceza çok daha ağır. Bu durumda sürücülere 21 bin TL idari para cezası kesilecek ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Özellikle araçlara sonradan takılan ekranlı multimedya sistemleri ve double teypler bu kapsamda değerlendirilebiliyor.

CEP TELEFONU CEZALARI DA ARTTI

Yeni trafik düzenlemesi yalnızca multimedya cihazlarını değil, direksiyon başında cep telefonu kullanımını da kapsıyor. Cezalar caydırıcılığı artırmak amacıyla kademeli sisteme dönüştürüldü.

2026 yılı için belirlenen güncel ceza tarifesi şöyle:

İlk ihlal: 5.000 TL idari para cezası uygulanacak. Erken ödeme halinde ceza 3.750 TL’ye düşebilecek.



İkinci ihlal: Aynı yıl içinde tekrar edilmesi durumunda ceza 10.000 TL olacak.



Üçüncü ve sonraki ihlaller: Bir yıl içinde üç veya daha fazla ihlal edilmesi halinde 20.000 TL ceza kesilecek ve sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınacak.

KIRMIZI IŞIKTA BİLE CEZA YAZILABİLİR

Emniyet birimleri, cezanın yalnızca araç hareket halindeyken değil, trafik akışı içinde kırmızı ışıkta beklerken veya sıkışık trafikte dururken telefon kullanan sürücüler için de uygulanabileceğini belirtiyor.

Yasada geçen “seyir hali” ifadesinin, trafik akışı içindeki tüm süreçleri kapsadığı vurgulanıyor.

CARPLAY VE ANDROID AUTO YASAK MI?

Yeni düzenlemede Apple CarPlay veya Android Auto sistemlerinin doğrudan yasaklandığına dair açık bir hüküm bulunmuyor. Ancak araç içine sonradan eklenen ve sürücünün görüş alanında yer alan video oynatma veya dikkat dağıtıcı görüntü sistemleri mevzuata aykırı kabul edilirse cezai işlem uygulanabilecek.

Bu nedenle uzmanlar, özellikle sonradan takılan multimedya ekranlı sistemlerin yönetmeliklere uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Özellikle araç içi multimedya ekranı cezası 2026 düzenlemesi, sürücülerin trafikte dikkatini dağıtan teknolojilere karşı daha sıkı denetimlerin başlayacağını gösteriyor.

Direksiyon başında telefon kullanımı, video izleme veya mevzuata uygun olmayan görüntü cihazlarının kullanımı artık çok daha ağır yaptırımlarla karşılaşabilecek.