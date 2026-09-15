Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2024 yılı turizm verileri, Avrupa Birliği’nde yaşayanların seyahat tercihlerinde birlik içindeki destinasyonların ağırlığını koruduğunu ortaya koydu. AB’de 15 yaş ve üzerindeki kişiler yıl boyunca en az bir gece konaklamalı yaklaşık 1,19 milyar turizm seyahati gerçekleştirdi. Seyahatlerin yüzde 71,3’ü kişilerin yaşadığı ülke içinde, yüzde 20,9’u başka bir AB ülkesine, yüzde 7,8’i ise AB dışındaki ülkelere yapıldı.

SEYAHATLERİN YÜZDE 92’Sİ AB İÇİNDE KALDI

Eurostat verilerine göre, ülke içi ve diğer üye ülkelere yapılan yolculuklar birlikte değerlendirildiğinde seyahatlerin yüzde 92’sinden fazlası AB sınırları içinde gerçekleşti. Toplam seyahat sayısı da 2023’teki yaklaşık 1,14 milyar seviyesinden 2024’te 1,19 milyara yükseldi. Bu tablo, Avrupa turizm pazarında iç turizm ile birlik içi hareketliliğin sektörün temelini oluşturmayı sürdürdüğünü gösterdi.

Seyahatlerin ortalama süresi 5 gece olarak hesaplandı. Ülke içindeki yolculuklarda ortalama konaklama yaklaşık 4 gece olurken, yurt dışına çıkan AB sakinlerinin ortalama konaklama süresi yaklaşık 8 geceye ulaştı. Eurostat’ın metodolojisinde turizm seyahatleri; kişilerin olağan çevrelerinin dışına yaptıkları, bir yıldan kısa süren ve tatil, yakın ziyareti veya iş gibi amaçlar taşıyan yolculukları kapsıyor.

YURT DIŞI SEYAHATLERİNDE HARCAMA DAHA YÜKSEK

AB’de yaşayanların 2024 yılında turizm seyahatleri için yaptığı toplam harcama yaklaşık 618 milyar avro oldu. Seyahat başına kişi başına ortalama harcama 518 avro, gecelik ortalama harcama ise 104 avro olarak hesaplandı. Ülke içindeki seyahatlerde ortalama harcama 303 avro seviyesinde kalırken, yurt dışı seyahatlerinde 1.053 avroya çıktı. Eurostat verileri ayrıca toplam seyahat sayısında ülke içi yolculukların açık ara önde olmasına rağmen, yurt dışı seyahatlerine yapılan toplam harcamanın daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Yurt dışı seyahatlerindeki daha uzun konaklama süresi, ulaşım ve konaklama giderlerinin toplam maliyet üzerindeki etkisini artırıyor. Eurostat’a göre 2024’te ülke içi seyahatlere yaklaşık 257,2 milyar avro, yurt dışı seyahatlerine ise yaklaşık 360,7 milyar avro harcandı. Yurt dışı yolculuklarında ulaşımın toplam harcama içindeki ağırlığının ülke içi seyahatlere göre daha yüksek olması da öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

TÜRKİYE AB DIŞINDA İKİNCİ SIRADA

AB’de yaşayanların tatil, aile ve arkadaş ziyareti gibi kişisel nedenlerle birlik dışına gerçekleştirdiği seyahatlerde Türkiye öne çıkan destinasyonlardan biri oldu. 2024 yılında Türkiye’ye kişisel amaçlarla yaklaşık 8,8 milyon seyahat gerçekleştirildi. Bu rakam, AB’den birlik dışına yapılan kişisel seyahatlerin yaklaşık yüzde 11’ine karşılık geldi ve Türkiye’yi bu kategoride en fazla tercih edilen ikinci ülke konumuna taşıdı.

Listenin ilk sırasında yaklaşık 14,4 milyon seyahat ve yüzde 18 payla İngiltere yer aldı. Türkiye’yi yaklaşık 6 milyon seyahatle ABD ve 5,9 milyon seyahatle İsviçre izledi. Böylece Türkiye, Avrupa dışına yönelen kişisel seyahatlerde ABD ve İsviçre gibi önemli uluslararası destinasyonların önünde yer aldı.

VERİLER NASIL HAZIRLANIYOR?

Eurostat’ın turizm talebi istatistikleri AB ülkelerindeki ulusal istatistik kurumları tarafından toplanan ve ortak kurallara göre uyumlaştırılan verilere dayanıyor. Sistem yalnızca seyahat sayısını değil; gidilen ülke, seyahatin süresi ve amacı, kullanılan ulaşım ve konaklama türü ile yapılan harcamalar gibi göstergeleri de kapsıyor. Bu yöntem, ülkeler arasındaki seyahat alışkanlıklarının ortak bir istatistik çerçevesinde karşılaştırılmasını sağlıyor.

TÜRKİYE İÇİN AVRUPA PAZARININ ÖNEMİ

Türkiye’nin AB dışı kişisel seyahatlerde ikinci sıraya yükselmesi, Avrupa pazarındaki güçlü konumunu ortaya koyuyor. Özellikle kıyı turizminin yoğun olduğu destinasyonlar açısından Avrupa’dan gelen talebin devamlılığı; konaklama, ulaşım, yeme-içme ve diğer turizm hizmetlerini doğrudan ilgilendiriyor. Bu nedenle yalnızca ziyaretçi sayısının değil, turistlerin konaklama süresi ve seyahat başına harcamasının artırılması da turizm gelirleri açısından önem taşıyor.

Eurostat verilerinin ortaya koyduğu genel eğilim, Avrupalıların uzak destinasyonlardan önce kendi ülkelerini ve diğer AB ülkelerini tercih ettiğini gösteriyor. Türkiye ise birlik dışında bu güçlü iç pazara rağmen en fazla seyahat çekebilen destinasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Avrupa pazarındaki bu konumun korunmasında ulaşım bağlantıları, konaklama kapasitesi, hizmet kalitesi, destinasyon çeşitliliği ve sezonun yıl geneline yayılması gibi unsurlar belirleyici olmaya devam ediyor.