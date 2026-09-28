Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 9 Eylül 2024 günü saat 21.30 sıralarında meydana gelen trafik tartışması, ağır ceza kararıyla sonuçlandı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü Şeyhmus Çelik ile motosiklet sürücüleri Musa Mesih Acar ve İshak Demir arasında selektör yapma meselesinden dolayı sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından otomobili takip eden motosikletli grup, kırmızı ışıkta duran araca kasklarla saldırdı. Çıkan kavgada araçta bulunan Sinan Baran Çelik, Musa Mesih Acar tarafından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çelik'in hasar gören dalağı ameliyatla alındı.

İDDİANAME VE MAHKEME SÜRECİ

Olayın ardından hazırlanan iddianamede, kullanılan aletin öldürmeye elverişli olması ve hedef alınan bölge dikkate alınarak eylemin öldürme kastıyla yapıldığı değerlendirildi. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Yargılama sonucunda mahkeme heyeti, Musa Mesih Acar ve İshak Demir'e kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Olay sırasında sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde olduğu belirtilen suça sürüklenen çocuk B.A.K. ise aynı suçtan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

TRAFİK KAVGALARI İÇİN HUKUKİ EMSAL NİTELİĞİ

Dava sürecini değerlendiren müşteki avukatı Neşet Kocaman'ın aktardığına göre, basit bir korna ve selektör tartışmasıyla başlayan olayın kasten öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi hukuki bir emsal oluşturuyor. Başlangıçta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanıkların, eylemlerindeki ısrarlı takip ve organ kaybına yol açan şiddet nedeniyle ağır hapis cezası alarak duruşma salonunda tutuklanmaları, trafikteki benzer şiddet olayları için caydırıcı bir nitelik taşıyor. Kararın ardından sanıkların cezaevine gönderildiği ve sürecin istinaf aşamasıyla devam edeceği bildirildi.