Diyarbakır’da yürütülen idari ve sağlık odaklı incelemeler, kamu sağlığını tehdit eden ciddi bir tabloyu gün yüzüne çıkardı. Para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilen 3 kadının, kent genelinde 18 farklı otelde yaklaşık 10 ay boyunca çok sayıda erkekle birlikte olduğu belirlendi.

HASTALIK TAŞIDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde söz konusu kadınların bulaşıcı zührevi hastalık taşıdığı tespit edilirken, bu durumun yüzlerce kişi açısından bulaş riski oluşturduğu değerlendirildi. Sağlık birimleri tarafından risk altındaki kişilere yönelik bilgilendirme ve takip sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

10 OTEL HAKKINDA MÜHÜRLEME KARARI

Olayın ortaya çıkmasının ardından Sur Kaymakamlığı harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucu, fuhuş faaliyetlerine göz yumduğu ya da gerekli bildirimleri yapmadığı değerlendirilen 10 otel mühürlenerek faaliyetten men edildi. Diğer otellerle ilgili idari süreçlerin ise sürdüğü belirtildi.

KAMU SAĞLIĞI ÖN PLANDA

Yetkililer, olayın adli boyutunun yanı sıra kamu sağlığını ilgilendiren yönüyle de ele alındığını vurguladı. Benzer durumların önüne geçilmesi için konaklama tesislerine yönelik denetimlerin sıklaştırılacağı ifade edildi.