İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü, dünya tıp tarihinde daha önce eşi görülmemiş bir operasyonu tamamladı. Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın öncülüğündeki cerrahi ekip, dünyanın ilk eşzamanlı sekizli çapraz karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdi. Daha önceki yıllarda canlıdan dörtlü, beşli, altılı ve yedili çapraz nakil operasyonlarını da yapan merkez, bu son gelişmeyle kendi rekorunu kırmış oldu.

Toplanan verilere göre, 22 saat süren zorlu operasyonda 8 alıcı ve 8 verici için toplam 16 ameliyat aynı anda yürütüldü. Enstitünün ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin büyük bir kısmının kullanıldığı süreçte cerrah, anestezi uzmanı ve hemşirelerden oluşan 150 kişilik sağlık ordusu görev aldı.

ÇAPRAZ NAKİL SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Türkiye genelinde karaciğer nakillerinin yaklaşık yüzde 80'i canlı vericilerden sağlanıyor. Fakat vericilerin büyük bir kısmı tıbbi uyumsuzluk sebebiyle kendi akrabalarına organ bağışlayamıyor. Bu tıbbi engeli aşmak için Boston College'da görevli ekonomi profesörleri Tayfun Sönmez ve Utku Ünver tarafından özel bir eşleştirme algoritması geliştirildi. Uygulanan bu model sayesinde, bir hastaya organ veremeyen donör başka bir hastayla eşleşirken, o hastanın yakını da farklı bir alıcıya hayat verebiliyor. Bu sistem, organ bekleme listelerindeki ölüm oranlarını düşürmek için kritik bir alternatif oluşturuyor.

HEDEF YENİ REKORLAR DEĞİL HAYAT KURTARMAK

Operasyonun ardından değerlendirmelerde bulunan Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın açıklamasına göre, merkezin mevcut fiziki altyapısı ve ekip donanımı 9'lu veya 10'lu çapraz karaciğer nakillerini de yapabilecek seviyede bulunuyor. Yılmaz, temel amaçlarının sayısal bir rekor kırmak olmadığını, asıl hedefin çapraz karaciğer nakli havuzunda acil durumdaki hastalara organ temin ederek yaşama tutunmalarını sağlamak olduğunu bildirdi.

Gelişmenin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da resmi bir tebrik mesajı yayımladı. Özvar, Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve tüm sağlık ekibini kutladığını belirterek, Türk üniversitelerinin sağlık alanındaki bu öncü çalışmalarının yalnızca ülkeye değil tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini aktardı.