​VERİ GÜNCELLEME SÜRECİNDE İSTENEN BELGELER

​Sulama hizmetlerinden kesintisiz yararlanmak isteyen üreticilerin, başvuru sırasında belirli bilgileri eksiksiz bir şekilde sunması gerekiyor. Bu doğrultuda; üreticinin adı ve soyadı ile mahalle bilgisinin yanı sıra, mülkiyet durumuna göre farklı belgeler talep ediliyor. Kendi adına tapulu arazisi olanların tapu parsel numaralarını, Hazine veya 2B arazisi kullananların ise parsel numaralarıyla birlikte varsa kira sözleşmelerini ibraz etmeleri şart koşuluyor. Ayrıca, Orman Arazisi (OS) sınırı içerisinde kalan alanlar için de kira sözleşmesi örneği dosyaya eklenmesi gereken belgeler arasında yer alıyor.

​SON BAŞVURU TARİHİ 9 NİSAN

​Muhtarlık tarafından yapılan açıklamada, başvuru süresinin kısıtlı olduğuna dikkat çekildi. Üreticilerin, hazırladıkları parsel beyanlarını en geç 09.04.2026 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Mahmutlar Mahallesi Muhtarlığına şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Mesai bitimiyle birlikte kayıt sürecinin sona ereceği vurgulandı.

​Muhtar Ahmet Sönmez, sulama sezonunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve üreticilerin sulama hizmetlerinden mahrum kalmaması için bu güncellemenin zorunlu olduğunu ifade etti. Belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayan çiftçilerin sulama sisteminden faydalanma noktasında hak kaybı yaşayabileceği hatırlatılarak, tüm üreticilerin konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.