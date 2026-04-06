​‘ANTALYA-ALANYA ARASINDAKİ ULAŞIM ÇİLESİ TURİZMİ VURUYOR’

​Antalya Havalimanı’ndan Manavgat ve Alanya’daki turizm tesislerine yönelik karayolu ulaşımının hem turistler hem de bölge halkı için büyük bir eziyete dönüştüğünü belirten Coşar, şunları söyledi: ​"Yıllardır beklenen Otoyol Projesi’nin inşasına ancak geçtiğimiz yıl başlanabilmiş olması, mevcut D-400 karayolu üzerindeki trafik yükünü dayanılmaz bir seviyeye taşımıştır. İktidarın gündeminde; raylı sistemler veya mevcut yol üzerindeki kavşak düzenlemeleri gibi hayat kurtaracak yatırımlar yer almamaktadır."

​ALTERNATİF TURİZM YOLU TAMAMLANMAYI BEKLİYOR

​Antalya’dan Manavgat ve Alanya hattına nefes aldıracak olan Boğazkent Alternatif Turizm Yolu Projesi’nin halen yatırım programına dahil edilmediğini hatırlatan Coşar, "Bu yolun tamamlanması, D-400 karayoluna gerçek bir alternatif oluşturarak vatandaşların ve turistlerin turizm tesislerine, iş yerlerine ve evlerine doğrudan ulaşmasını sağlayacakken; proje yarım bırakılarak büyük sözlerin altında ezilmiştir" dedi.

​HIZLI TREN PROJESİNDEN 24 YILLIK SESSİZLİK

​Antalya’nın ulaşım geleceği için kritik öneme sahip olan Hızlı Tren Projesi hakkında verilen sözlerin havada kaldığını ifade eden Aliye Coşar, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

​"İktidar mensuplarının iki ayrı tren projesinden bahsetmesine rağmen, 24 yıllık yönetim süresince bu tarihi yatırım kente ulaştırılamamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Antalya’nın hızlı tren projelerine dair verilen soru önergelerini aylardır yanıtsız bırakarak bölge halkının beklentilerini görmezden gelmektedir."

​‘GAZİPAŞA HAVALİMANI’NDAN ULAŞIM SEÇENEKLERİ KISITLANIYOR’

​Gazipaşa Havalimanı’ndan Ankara’ya yapılan uçuşlarda yaşanan aksaklıkların bölge halkı için ciddi bir mağduriyet kaynağı olduğunu belirten Coşar, sefer planlamasındaki çarpıklığa dikkat çekti: "Kış aylarında tamamen kaldırılan seferlerin, yeni dönemde haftada sadece üç güne indirilmesi ve uçuş saatlerinin gece yarısı ile sabahın ilk saatlerine (05.00) hapsedilmesi vatandaşlara eziyet çektirmektedir. Ticari gerekçeler öne sürülerek kısıtlanan bu seferlerin; turizm kenti Alanya ve Gazipaşa’nın ihtiyaçlarına göre ivedilikle artırılması gerekmektedir."