NASA açıkladı: Burçlar değişti işte yeni burç!

BURÇLARIN tarihleri neden değişti? 2019 burçların yeni tarihleri nasıl? NASA 12 burcun tarihlerini güncelleyerek astronomlar ve astrologlar arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

BURÇLARIN TARİHLERİ NEDEN DEĞİŞTİ?

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'nın yörüngesel salınımı değiştiği için yıldızların Dünya'ya göre pozisyonunun değiştiğini bu nedenle de burçların tarihlerinin değiştiğini açıkladı.

Dünya'ya göre yıldızların pozisyonu değiştiği için, şimdiki gökyüzünün antik zamanlardakinden çok farklı olduğu; Güneş'in 12 burcu oluşturan takımyıldızların üzerinde bulunduğu zamanının da bu yüzden değiştiği açıklandı.

ASLAN BURCU ARTIK 23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS DEĞİL

NASA'nın web sitesinde, burçlar ilk kez Babiller tarafından kullanılmaya başlandığında 23 Temmuz-22 Ağustos arasında doğanların Aslan Burcu olduğu ancak bu tarih aralığının artık Yengeç Burcu'na ait olduğu öne sürüldü.

Bunun nedeni ise Dünya'nın yer ekseninin geçtiği Kuzey Kutbu'nun aynı doğrultuda olmaması ve sonuç olarak 3 bin yıl sonra gökyüzünün değişmiş olması olarak açıklanıyor.

YILAN BURCU GERÇEK Mİ?

Öte yandan astrolojide 12 değil 13 burcun var olduğu kanısı da giderek güçleniyor. NASA da web sitesinde Babillerin eski anlatılarında 13 burç olan Ophiuchus yani Yılan Burcu'na yer verdiğine değiniyor.Ancak Babillerin bilinmeyen bir nedenle Güneş'in 30 Kasım- 17 Aralık tarihinde üzerinde olduğu Yılan Burcu'nu bir kenara koyduğu biliniyor.

BURÇLARIN YENİ TARİHLERİ

KOÇ : 18 Nisan-13 Mayıs

BOĞA : 13 Mayıs-21 Haziran

İKİZLER : 21 Haziran-20 Temmuz

YENGEÇ : 20 Temmuz-10 Ağustos

ASLAN : 10 Ağustos-16 Eylül

BAŞAK : 16 Eylül-30 Ekim

TERAZİ : 30 Ekim-23 Kasım

AKREP : 23 Kasım-29 Kasım

YAY : 17 Aralık-20 Ocak

OĞLAK : 20 Ocak-16 Şubat

KOVA : 16 Şubat-11 Mart

BALIK : 11 Mart-18 Nisan

YILAN : 29 Kasım-17 Aralık