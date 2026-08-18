Türk halk müziği sanatçısı Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, son dönemde değişen görünümü ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Şarkıcılık yapan Tuncer, kilo verme sürecinin arkasında zor bir dönem olduğunu anlattı.

Gizem Tuncer, geçen yıl anneannesini kaybetmesinin ardından ağır bir depresyon geçirdiğini ve bu süreçte yeme bozukluğu yaşadığını söyledi. Beslenme düzeninin değiştiğini belirten Tuncer, daha sonra kilo vermek için harekete geçtiğini ifade etti.

26 KİLO VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Tuncer, son açıklamasında toplam 26 kilo verdiğini söyledi. Böylece bazı haberlerde yer alan 30 kilo bilgisinden farklı olarak, kendi açıklamasındaki güncel rakam 26 kilo oldu.

Kilo verdikten sonra mevcut formunu korumaya çalıştığını anlatan Tuncer, eski kıyafetlerini de atmadığını belirtti. Gardırobunda hem 42 hem de 36 beden pantolon bulunduğunu söyleyen şarkıcı, değişimini sosyal medya hesabındaki paylaşımlarına da yansıttı.

ZAYIFLAMA İĞNESİNİ BİR AY KULLANDI

Gizem Tuncer, kilo verme döneminde doktorunun önerisiyle zayıflama iğnesini yaklaşık bir ay kullandığını açıkladı. Ancak bu süreçte sağlık sorunu yaşadığını söyleyen Tuncer, “Pankreas enzimlerimi bozdu ve bana hiç iyi gelmedi; şiddetli karın ağrıları yaşadım” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Tuncer, ortaya çıkan şikâyetlerin ardından iğneyi kullanmayı bıraktığını, daha sonra beslenme ve egzersiz düzenine yöneldiğini söyledi.

GÜNDE DÖRT, BAZEN BEŞ YUMURTA YİYORDUM

Beslenme programında yumurtaya ağırlık verdiğini anlatan Tuncer, tok kalabilmek amacıyla bazı günler dört veya beş yumurta tükettiğini belirtti. Sabahları ise 45 dakika kardiyo yaptığını söyledi.

Tuncer, “Diyet yaptım ve beni tok tutsun diye çok fazla yumurta tükettim. Bazen günde dört, bazen beş yumurta yiyordum; kısacası yumurtayla zayıfladım diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Tuncer’in anlattığı beslenme ve egzersiz programı kişisel deneyimine dayanıyor. Kilo verme yöntemleri ile ilaçların etkileri kişiden kişiye değişebildiği için benzer uygulamaların kişisel sağlık değerlendirmesi yapılmadan uygulanmaması gerekiyor.