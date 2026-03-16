​İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma doğrultusunda, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı verildi. "Rüşvet" ve "irtikap" iddialarıyla başlatılan yasal süreç kapsamında, başkanla birlikte belediye bürokratları ve iş insanlarından oluşan beş kişi daha cezaevine gönderildi.

​SORUŞTURMANIN DETAYLARI

​Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Yapılan değerlendirme neticesinde; Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yapı Kontrol Müdürü Burak Gündeş, Şehir Plancısı Meral Celep ile iş insanları Ferdi Zenginoğlu ve Hüseyin Kabasakal hakkında tutuklama kararı verildi.

​Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kuşadası Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ise hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

