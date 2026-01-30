ABD Başkanı Donald Trump, küresel ekonominin merakla beklediği hamlesini yaptı ve Amerikan Merkez Bankası (FED) yönetiminde beklenen değişikliğin düğmesine bastı. Turizmden gayrimenkule, ihracattan döviz kurlarına kadar Alanya ekonomisinin can damarlarını doğrudan etkileyen doların seyrini belirleyecek isim netleşti. Trump, mevcut başkan Jerome Powell’ın Mayıs 2026’da dolacak görev süresi için, finans dünyasının yakından tanıdığı Kevin Warsh’ı aday gösterdiğini kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan dünyaya duyurdu.

TRUMP'IN YENİ EKONOMİ MODELİ GELİYOR

Trump’ın bu hamlesi, sadece bir koltuk değişimi değil, Amerikan para politikasında köklü bir makas değişikliği olarak yorumlanıyor. 55 yaşındaki Kevin Warsh, Stanford ve Harvard gibi dev eğitim kurumlarından aldığı diplomaların yanı sıra Wall Street’teki derin bağlantılarıyla biliniyor. 2006-2011 yılları arasında FED yönetiminde görev alan Warsh, geçmişte sıkı para politikasını savunan "şahin" görüşleriyle tanınsa da son dönemde Trump’ın "düşük faiz" ısrarıyla uyumlu bir çizgiye kaydı. Bu durum, piyasalarda "Trump istediği faiz indirimlerini Warsh eliyle yapacak" yorumlarına neden oldu. Trump, Warsh için "Tarihin en iyi FED başkanlarından biri olma potansiyeline sahip" diyerek yeni adayına olan güvenini açıkça ortaya koydu.

YILLAR SÜREN KAVGA SONA ERİYOR

Atama kararı, perde arkasında yıllardır süren büyük bir gerilimin de finali niteliğinde. Trump, 2017 yılında bizzat atadığı Jerome Powell ile faiz oranları yüzünden kanlı bıçaklı hale gelmişti. Powell’ı faizleri yeterince hızlı indirmediği için "düşman" ilan eden ve görevden alma tehditleri savuran Trump, yasal engeller nedeniyle bu isteğini gerçekleştirememişti. İkinci başkanlık döneminde ipleri tamamen eline almak isteyen Trump, Warsh hamlesiyle FED üzerindeki hakimiyetini perçinlemeyi hedefliyor. Dolar kurundaki olası dalgalanmaların, Alanya gibi döviz endeksli ticaretin yoğun olduğu bölgelerde nasıl yankı bulacağı ise ekonomi çevrelerinde en çok konuşulan konuların başında geliyor.