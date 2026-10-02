Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bismil ilçesinde şiddetli rüzgara dayanamayan İhlas Camisi’nin minaresi, yakındaki bir evin damına devrildi. Olayda cami ve evde hasar meydana gelirken, ilçenin farklı noktalarında da ağaçlar devrildi, inşaat malzemeleri yola savruldu.

Diyarbakır’da sağanak yağışla birlikte etkisini artıran kuvvetli rüzgar, kent merkezi ve ilçelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın en fazla etkili olduğu noktalardan biri Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi oldu.

Sabah saatlerinde mahallede bulunan İhlas Camisi’nin minaresi, kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Minare, caminin yakınındaki bir evin damının üzerine düştü.

MİNARE EVİN DAMINA DEVRİLDİ

Minarenin büyük bölümünün evin üzerine düşmesi sonucu hem camide hem de evde maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Minarenin devrildiği sırada herhangi bir yaralanma olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, evin damında hasar oluştuğu belirtildi.

Yaşanan olayın ardından minarenin düştüğü bölüm ve çevresinde güvenlik açısından kontroller yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR İLÇEDE HASARA YOL AÇTI

Sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar yalnızca cami ve çevresinde değil, Bismil’in farklı noktalarında da olumsuzluklara neden oldu.

Bölgede bulunan bir inşaattaki tablalar şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak yola savruldu. Yola düşen malzemeler nedeniyle çevrede tehlikeli anlar yaşandı.

AĞAÇLAR DA DEVRİLDİ

Rüzgarın şiddetine dayanamayan bazı ağaçlar da devrildi. Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, olumsuz hava koşulları günlük yaşamı da etkiledi.

İhlas Camisi’nin minaresinin bir evin üzerine devrilmesi başta olmak üzere bölgede meydana gelen hasarın ardından çevrede inceleme yapıldı.

Sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkisini gösterdiği Bismil’de meydana gelen olaylarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.