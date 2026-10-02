Antalya’da 2 Ekim Cuma günü çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanan tahmine göre kent merkezinde günün en düşük sıcaklığının 20, en yüksek sıcaklığının ise 28 derece dolayında seyretmesi öngörülüyor. Nem oranının gün içerisinde yüzde 32 ile yüzde 67 arasında değişeceği tahmin ediliyor.

GÜN İÇİNDE SICAKLIK 28 DERECEYE ÇIKACAK

Sabah saatlerinde 20 derece seviyelerinde olması beklenen hava sıcaklığının günün ilerleyen saatlerinde yükselerek 28 dereceye ulaşması bekleniyor. Çok bulutlu gökyüzünün gün boyunca etkisini koruması öngörülürken, bulutluluk nedeniyle güneşin zaman zaman etkisini kaybetmesi mümkün olacak. Antalya’nın kıyı kesimleri ile iç ve yüksek kesimleri arasında sıcaklık ve bulutluluk bakımından yerel farklılıklar görülebiliyor.

EKİM AYINDA HAVA DEĞİŞİMİ HIZLANIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uzun yıllar iklim istatistikleri, Antalya’da ekim ayının yaz koşullarından sonbahara geçişin belirginleştiği dönemlerden biri olduğunu gösteriyor. MGM’nin 1930-2025 ölçüm dönemini kapsayan verilerine göre Antalya’da ekim ayı ortalama sıcaklığı 20,6 derece, ortalama en yüksek sıcaklık ise 26,6 derece. Ay boyunca ortalama 5,38 yağışlı gün görülürken aylık toplam yağış ortalaması 70,6 milimetre seviyesinde bulunuyor.

ANTALYA’DA SONBAHAR YAĞIŞLARI ÖNEM KAZANIYOR

Akdeniz ikliminin etkili olduğu Antalya’da yaz ayları genel olarak sıcak ve kurak geçerken, sonbaharla birlikte yağışlı sistemlerin görülme sıklığı artıyor. MGM istatistiklerinde eylül ayında 16,7 milimetre olan aylık ortalama yağış miktarının ekimde 70,6 milimetreye yükselmesi de mevsim geçişinin kent üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Bu nedenle ekim ayında günlük hava tahminleri özellikle açık alanda çalışanlar, tarımsal faaliyet yürütenler ve seyahat planlayanlar açısından daha fazla önem taşıyor.

TAHMİNLER DÜZENLİ OLARAK GÜNCELLENİYOR

Meteorolojik tahminler atmosferdeki sıcaklık, nem, basınç, rüzgâr ve bulutluluk gibi çok sayıda verinin birlikte değerlendirilmesiyle hazırlanıyor. Gözlem istasyonları, radar ve uydu verileri ile sayısal hava tahmin modellerinden alınan bilgiler güncellendikçe kısa vadeli tahminlerde değişiklik yapılabiliyor. Bu nedenle gün içerisinde yapılacak yolculuklar ve açık hava etkinlikleri öncesinde güncel Meteoroloji tahminlerinin takip edilmesi önem taşıyor.

KIYI VE İÇ KESİMLERDE HAVA FARKLILAŞABİLİYOR

Antalya’nın geniş yüzölçümü ve kıyıdan kısa mesafelerde yükselen dağlık yapısı, aynı gün içerisinde ilçeler arasında farklı hava koşullarının görülmesine neden olabiliyor. Deniz etkisinin daha belirgin olduğu kıyı şeridinde sıcaklık değişimleri görece sınırlı kalabilirken yüksek ve iç kesimlerde sıcaklık daha hızlı düşebiliyor. Bu nedenle Antalya kent merkezi için açıklanan değerlerin bütün ilçelerde aynı şekilde gerçekleşmesi beklenmemeli.

DIŞARI ÇIKACAKLAR GÜNCEL VERİLERİ TAKİP ETMELİ

Cuma günü için açıklanan çok bulutlu hava tahmini tek başına kuvvetli yağış veya olumsuz hava koşulu anlamına gelmiyor. Bununla birlikte sonbahar döneminde hava şartlarının kısa süre içinde değişebilmesi nedeniyle vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel tahmin ve uyarılarını takip etmesi, özellikle uzun yolculuk veya açık hava programı öncesinde saatlik ve ilçe bazlı verileri kontrol etmesi öneriliyor.