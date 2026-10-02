A101’in ekim ayının yeni haftasına özel hazırladığı katalogda elektronik ve beyaz eşya ürünleri öne çıktı. Katalogda 12 bin 999 TL’lik bebek arabası, 8 bin 999 TL’lik dikiş makinesi, 3 bin 999 TL’lik halı ve koltuk yıkama makinesi ile bin 499 TL’lik katmer ve gözleme sacı dikkat çekti.

TELEVİZYONLAR 10 BİN 999 TL’DEN BAŞLIYOR

Katalogda farklı ekran boyutlarına sahip televizyon modelleri bulunuyor. 40 inç Frameless FHD Web OS 10 QLED TV 10 bin 999 TL’den satışa çıkarken, 55 inç 4K UHD Vidaa TV 21 bin 999 TL, 65 inç 4K UHD Vidaa TV 30 bin 999 TL olarak listelendi.

Kataloğun en yüksek fiyatlı televizyonlarından biri olan 70 inç Crystal UHD Smart TV’nin fiyatı ise 45 bin 999 TL olarak açıklandı.

BEYAZ EŞYALARDA FİYATLAR BELLİ OLDU

A101’in 8-14 Ekim kataloğunda temel beyaz eşya ürünleri de bulunuyor. 250 litrelik buzdolabı ve 7 kilogramlık çamaşır makinesi 16 bin 999 TL’den, bulaşık makinesi ise 15 bin 999 TL’den satışa sunulacak.

65 litrelik mekanik silindirik termosifonun fiyatı 6 bin 299 TL olurken, çok fonksiyonlu yazıcı 2 bin 399 TL olarak listelendi.

DİKİŞ MAKİNESİ VE HALI YIKAMA MAKİNESİ DE GELİYOR

Küçük ev aletleri bölümünde dikiş makinesi 8 bin 999 TL, halı ve koltuk yıkama makinesi 3 bin 999 TL, buharlı ütü 3 bin 499 TL ve çok fonksiyonlu süpürge 2 bin 399 TL fiyat etiketiyle yer aldı.

Chef Mıs Mega Blender Seti ise 2 bin 599 TL’den raflara gelecek.

KATMER VE GÖZLEME SACI BİN 499 TL

Mutfak ürünlerinde dikkat çeken ürünlerden biri katmer ve gözleme sacı oldu. Ürün bin 499 TL fiyatla satışa çıkarılacak.

16 litrelik çelik tencere 599 TL, emaye kızartma tenceresi 449 TL, 500 mililitrelik çelik termos 399 TL ve ahşap kapaklı emaye saklama kabı 299 TL olarak katalogda yer aldı.

BEBEK ARABASI 12 BİN 999 TL

Bebek ürünlerinin de geniş yer tuttuğu katalogda bebek arabasının fiyatı 12 bin 999 TL olarak açıklandı. Bebek giyilebilir göğüs pompası bin 399 TL, akıllı kamera bin 299 TL, oyun matı bin 299 TL ve mama sandalyesi 699 TL’den satışa sunulacak.

ELEKTRİKLİ MOPED VE ATV DE KATALOGDA

A101’in yeni kataloğunda elektrikli ulaşım araçları da bulunuyor. Üç tekerlekli moped 74 bin 990 TL, üç tekerlekli elektrikli moped 54 bin 990 TL ve iki tekerlekli elektrikli moped 34 bin 990 TL olarak listelendi.

VXXS Off-Road Çocuk ATV’nin fiyatı 29 bin 990 TL, motor kaskının fiyatı ise bin 899 TL olarak açıklandı. Elektrikli araç kullanıcılarına yönelik 22 kW VCBA Smart-Wi-Fi şarj istasyonu da 26 bin 990 TL’den satışa çıkacak.

8 EKİM’DE RAFLARDA

A101’in 8-14 Ekim 2026 aktüel kataloğunda televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, bebek ürünleri, elektronik cihazlar ve elektrikli ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda ürün tüketicilerle buluşacak.

Katalogdaki ürünlerin stok durumlarının mağazalara göre farklılık gösterebileceği belirtiliyor.