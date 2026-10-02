Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda ürünlerine yönelik denetimleri sürerken, 30 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan listede Bursa’dan bir işletme de yer aldı.

Bakanlığın açıkladığı kayıtlara göre Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren Pideci Un Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Acı Dayı Cantık Salonu’ndan alınan “Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)” numunesi laboratuvarda incelendi.

DANA ETİ DİYE KAYDEDİLEN ÜRÜNDE TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı verilere göre üründe yapılan incelemeler sonucunda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Tek tırnaklı hayvanlar grubunda at, eşek ve katır gibi hayvanlar bulunuyor. Ancak Bakanlığın yayımlanan kaydında hangi hayvan türünün tespit edildiği ayrıca belirtilmedi.

Bu nedenle bulgunun doğrudan “at eti” veya “eşek eti” şeklinde ifade edilmesi yerine Bakanlığın resmi kaydında yer aldığı şekliyle “tek tırnaklı hayvan eti” olarak aktarılması gerekiyor.

NUMUNE 8 HAZİRAN’DA ALINDI

Bakanlığın kayıtlarına göre denetime konu olan numune 8 Haziran 2026 tarihinde işletmeden alındı. Yapılan laboratuvar analizlerinin ardından ürünün içeriğinde mevzuata aykırılık belirlendi.

Tespit, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 30 Eylül’de kamuoyuna açıklanan “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesine işlendi.

BURSA’NIN YÖRESEL LEZZETİ CANTIK

Yaşanan gelişmeyle birlikte Bursa’nın önemli yöresel lezzetlerinden cantık da yeniden gündeme geldi. Bursa Cantığı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 1 Kasım 2021 tarihinde coğrafi işaretle tescillenmişti.

Özellikle kıymalı çeşidiyle bilinen ve kentte çok sayıda işletmede tüketiciye sunulan cantık, Bursa’yı ziyaret edenlerin de ilgi gösterdiği yöresel ürünler arasında bulunuyor.

Bakanlığın son denetiminde ortaya çıkan bulgu ise gıda ürünlerinde kullanılan etin niteliği, ürünlerin etiket bilgileri ve tüketiciye sunulan içeriklerin mevzuata uygunluğu konularını yeniden gündeme taşıdı.