Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü seyir halindeyken yolcularla konuşmaya başladı.
Bu sırada minibüs, önünde duraklayan dolmuşa arkadan çarptı.
YOLCULAR ARAÇ İÇİNDE SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan bazı yolcular araç içerisinde savrularak hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı minibüsteki araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüs sürücüsünün yolcularla konuştuğu sırada önündeki dolmuşa çarptığı, çarpışmayla birlikte yolcuların araç içerisinde savrulduğu görüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.