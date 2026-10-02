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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan bazı yolcular araç içerisinde savrularak hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada minibüs, önünde duraklayan dolmuşa arkadan çarptı.

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Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü seyir halindeyken yolcularla konuşmaya başladı.

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