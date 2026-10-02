İstanbul Güngören’de dönüşün yasak olduğu noktadan manevra yaptığı öne sürülen minibüse tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs ters dönerken, araçta bulunan 4 yolcu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde, Akıncılar Tramvay Durağı yakınındaki tramvay yolunda meydana geldi.

İddiaya göre minibüs şoförü, dönüşün yasak olduğu noktadan manevra yapmaya başladı. Bu sırada T1 Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay minibüse çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE MİNİBÜS TERS DÖNDÜ

Tramvayın çarpması sonucu minibüs ters dönerken, araçta bulunan 4 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından 4 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde minibüsün tramvay yolunda dönüş yapmak için manevraya başladığı sırada gelen tramvayın araca çarptığı, çarpmanın ardından minibüsün ters döndüğü görüldü.

“HAFTADA 2-3 KAZA OLUYOR”

Bölgede esnaf olan Ömer Aydın, aynı noktada sık sık kazaların meydana geldiğini belirterek, “Tramvayın yolu. Kırmızı ışık yanarken bunlar dönüyor buradan. Haftada 2-3 kaza oluyor burada. Yetkililerden bu problemi çözmelerini bekliyorum. Yaralananlar 4 kişiydi. Yaşlı kadının durumu ağır gibi gözüküyordu” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.