Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague’in 3. haftasında Dubai Basketbol’u İstanbul’da konuk edecek. İlk iki haftayı kayıpsız geçen iki takımın karşılaşması 2 Ekim Cuma günü saat 20.45’te başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

EuroLeague’de sezona iki galibiyetle başlayan Fenerbahçe Tarfin, 3. hafta mücadelesinde Dubai Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

FENERBAHÇE-DUBAİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol karşılaşması 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.45’te başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak EuroLeague 3. hafta mücadelesi S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM DA İLK 2 MAÇINI KAZANDI

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague sezonuna Virtus Bologna karşısında aldığı 78-68’lik galibiyetle başladı. Sarı-lacivertliler ikinci hafta mücadelesinde ise Bayern Münih’i 100-76 mağlup ederek 2’de 2 yaptı.

Dubai Basketbol da sezona kayıpsız başlayan ekiplerden biri oldu. İlk hafta Real Madrid’i 78-77 mağlup eden Dubai temsilcisi, ikinci karşılaşmasında Barcelona karşısında 94-87 galip geldi.

Böylece İstanbul’daki mücadele öncesinde iki ekip de 2 galibiyetle 3. haftaya girdi.

GEÇEN SEZON İKİ MAÇI DA DUBAİ KAZANDI

Fenerbahçe ile Dubai Basketbol geçen sezon EuroLeague’de iki kez karşı karşıya geldi. Dubai Basketbol, İstanbul’da oynanan mücadeleden 93-69 galip ayrılırken kendi sahasındaki karşılaşmayı da 92-81 kazandı.

İki ekip sezon öncesinde EuroLeague Basketbol Süper Kupa üçüncülük maçında da karşılaştı. Bu kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf Fenerbahçe Tarfin oldu. Sarı-lacivertliler rakibini 85-77 mağlup etti.

Fenerbahçe Tarfin ile Dubai Basketbol arasındaki EuroLeague 3. hafta mücadelesi 2 Ekim Cuma günü saat 20.45’te başlayacak.