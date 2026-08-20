Bir dönem Teşvikiye Spor Kulübü'nde voleybol oynayan, daha sonra sosyal medyada motosiklet ve spor içerikleriyle tanınan Ceyda Yakova hayatını kaybetti. Yakova'nın motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Kazanın nerede ve hangi koşullarda meydana geldiğine ilişkin ayrıntılar ise kamuoyuna açıklanmadı.

CEYDA YAKOVA 17 AĞUSTOS'TA HAYATINI KAYBETTİ

Şişli Eskişehir Mahalle Muhtarlığı tarafından yapılan duyuruya göre Ceyda Yakova, 17 Ağustos 2026 tarihinde yaşamını yitirdi. Yakova'nın cenazesinin 18 Ağustos'ta toprağa verildiği belirtildi. Genç içerik üreticisinin ölümünün ardından yakın çevresinin yanı sıra eğitim ve spor hayatında yer aldığı kurumlardan da taziye mesajları geldi.

Yakova'nın daha önce de motosiklet kullanırken bir kaza geçirdiği ve bu kazadan yaralı kurtulduğu bilgisi paylaşıldı. Sosyal medya hesaplarında motovlog ve motosiklet sürüşlerine ilişkin videolar yayımlayan Yakova'nın bazı sürüşleri nedeniyle yakın çevresinden uyarılar aldığı da aktarıldı. Ancak son kazanın oluş şekliyle bu paylaşımlar arasında doğrudan bağlantı kuran resmi bir açıklama bulunmuyor.

TEŞVİKİYE SPOR KULÜBÜ'NDE VOLEYBOL OYNADI

Ceyda Yakova'nın spor geçmişine ilişkin bilgiler Teşvikiye Spor Kulübü'nün kayıtlarında da yer alıyor. Kulübün internet sitesindeki takım kadrosunda Yakova'nın 17 Aralık 2003 doğumlu olduğu ve Teşvikiye SK voleybol takımında yer aldığı görülüyor. Kulüp, eski sporcusunun ölümünün ardından yayımladığı mesajda Yakova'nın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNUYDU

Yakova'nın eğitim hayatında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi bulunuyordu. Üniversite tarafından yayımlanan taziye mesajında Ceyda Yakova'nın Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu olduğu belirtildi. Üniversite yönetimi, Yakova'nın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Spor geçmişinin ardından sosyal medyada içerik üretmeye başlayan Yakova, Instagram ve TikTok'ta ağırlıklı olarak motosiklet sürüşleri, motovlog videoları ve spor yaşamına ilişkin paylaşımlar yapıyordu. Böylece Yakova'nın sosyal medyadaki görünürlüğünün önemli bölümünü motosiklet ve spor temalı içerikler oluşturuyordu.

MOTOSİKLET SÜRÜŞLERİNDE KORUYUCU EKİPMAN KURALLARI GENİŞLETİLDİ

Motosiklet kazaları nedeniyle sürüş güvenliği ve koruyucu ekipman kullanımı Türkiye'de trafik denetimlerinin başlıkları arasında bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü; kasksız sürüş, ters yönde ilerleme, kırmızı ışık ihlali ve araçların arasından kontrolsüz geçiş gibi davranışların ağır sonuçlu kazalarla ilişkilendirildiğini belirtiyor. Hız sınırına uyulması, sürüş sırasında görüş ve takip mesafesinin korunması ile uygun koruyucu ekipman kullanılması motosikletliler açısından temel güvenlik önlemleri arasında yer alıyor.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde 4 Kasım 2025'te yapılan değişiklikle motosiklet sürücülerinin ve taşınması halinde yolcuların TS EN 13594 standardına uygun koruyucu eldiven kullanması da zorunlu hale getirildi. Kask ve diğer koruyucu ekipmanlar kazayı önleyen araçlar değil; kaza gerçekleştiğinde sürücü ve yolcunun karşı karşıya kaldığı yaralanma riskini azaltmayı amaçlayan güvenlik unsurları olarak öne çıkıyor.

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA RESMİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Ölümlü bir trafik kazasının ardından olayın meydana geliş biçimi kolluk birimleri ve adli makamların yürüttüğü süreçle belirleniyor. Olay yeri bulguları, araçların durumu, varsa kamera kayıtları ve diğer deliller değerlendirilerek kazanın oluş şekli araştırılıyor. Bu nedenle Ceyda Yakova'nın hayatını kaybettiği kazanın hız, sürüş biçimi veya başka bir etkene bağlanabilmesi için resmi incelemelerin ortaya koyduğu bilgilere ihtiyaç bulunuyor. Kamuoyuna yansıyan mevcut bilgiler, Yakova'nın motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdiğini gösterirken kazanın teknik ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bir resmi açıklama henüz bulunmuyor.