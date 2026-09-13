ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Lisans sınavlarında Alan Bilgisi oturumları tamamlandı. A Grubu kadrolarında görev almak isteyen binlerce aday, sınav maratonunun sona ermesinin ardından sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

SONUÇLAR 7 EKİM’DE AÇIKLANACAK

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI TAMAMLANDI

KPSS Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. 12 Eylül’de Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile Hukuk, İktisat ve Maliye testleri uygulandı.

13 Eylül’de gerçekleştirilen son oturumlarda ise adaylara İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri yöneltildi. Böylece KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav maratonu tamamlanmış oldu.

ADAYLAR SONUÇLARA ODAKLANDI

Sınavların sona ermesiyle birlikte adaylar yaptıkları netler üzerinden puan tahminlerine yönelirken, gözler 7 Ekim’e çevrildi. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar elde ettikleri KPSS puanlarına göre ilgili kamu kurumlarının kadro ve pozisyonları için yapılacak ilan ve başvuru süreçlerini takip edebilecek.