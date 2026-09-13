Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi sınavlarının 3’üncü ve son oturumu başladı. İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin uygulandığı sınavda adaylar, 120 soruyu yanıtlamak için 160 dakika boyunca ter dökecek.

KAMU Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi sınavlarında heyecan son oturumla devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavların 3’üncü ve son oturumu saat 10.15’te başladı.

120 SORU İÇİN 160 DAKİKA

Son oturumda adaylara İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri uygulanıyor. Adaylara toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre veriliyor.

Adaylar, sınav süresince kendi alanlarına ilişkin soruları yanıtlayarak kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmek için önemli bir aşamayı tamamlamaya çalışacak.

SONUÇLAR 7 EKİM’DE AÇIKLANACAK

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 7 Ekim’de açıklanacak.