Antalya’da 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak okul servisi ücretleri için yeni tarife süreci Meclis aşamasına geldi. Servisçi esnafının artan işletme giderlerini gerekçe göstererek yaptığı başvurular Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilmek üzere Belediye Meclisi gündemine taşındı. İlçelerden iletilen taleplerde artış oranları yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişiyor.

İLÇELERDEN YÜZDE 70'E VARAN TALEP

Yeni tarife için Antalya'nın farklı ilçelerindeki meslek odaları belediyeye ayrı ayrı başvuruda bulundu. Manavgat Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası mevcut ücretlere yüzde 50, Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası yüzde 65 oranında artış talep etti. Korkuteli Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası ise maliyetler ile enflasyon göstergelerini gerekçe göstererek yüzde 70 artış istedi.

Antalya merkezdeki talebin de yüksek olduğu görülüyor. Konuyla ilgili yayımlanan haberlerde Antalya Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası'nın Büyükşehir Belediyesi'ne yüzde 60 artış talebi ilettiği belirtiliyor. Böylece odaların istediği oranların birbirinden farklı olması nedeniyle nihai tarifenin Belediye Meclisi değerlendirmesi sonucunda şekillenmesi bekleniyor.

SERVİSÇİLER MALİYET ARTIŞLARINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Servis esnafının başvurularında akaryakıtın yanı sıra lastik, yedek parça, bakım, sigorta, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve işçilik giderlerindeki yükseliş öne çıkarıldı. Şoför ve rehber personel maliyetlerindeki artış da tarifenin yeniden belirlenmesi talebinin gerekçeleri arasında gösterildi.

Esnaf odalarının başvurularının Meclise taşınması, talep edilen oranların doğrudan kabul edildiği anlamına gelmiyor. Yeni ücretler, belediyedeki değerlendirme ve karar sürecinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek. Bu nedenle Meclis kararı çıkmadan yüzde 50, 60, 65 veya 70'lik oranlardan herhangi biri kesinleşmiş zam olarak değerlendirilemiyor.

MEVCUT TARİFEDE EN KISA MESAFE 2 BİN 700 TL

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Eylül 2025'te okul servis ücretlerini de içeren yeni tarifeyi karara bağlamıştı. Buna göre devlet okullarında aylık servis ücreti 0-3 kilometrede 2 bin 700 TL, 3-6 kilometrede 2 bin 800 TL, 6-9 kilometrede 2 bin 900 TL ve 9-13 kilometrede 3 bin TL olarak belirlenmişti. 13 kilometrenin üzerindeki mesafeler için ayrıca kilometre başına ek ücret uygulanıyordu.

Özel okullarda ise mevcut tarifede 0-3 kilometre için 3 bin 800 TL, 3-6 kilometre için 3 bin 900 TL, 6-9 kilometre için 4 bin TL, 9-12 kilometre için 4 bin 300 TL ve 12-15 kilometre için 4 bin 500 TL ücret belirlenmişti. Geçen yılki Meclis kararında okul servislerinde yaklaşık yüzde 20-25 aralığında artış yapılmıştı.

VELİLERİN GÖZÜ YENİ TARİFEDE

Yeni tarife özellikle her gün servis kullanan öğrencilerin aile bütçesini doğrudan etkileyecek. Talep edilen oranların yüksekliği nedeniyle Meclisten çıkacak nihai karar önem taşıyor. Belediye Meclisinin belirleyeceği ücretler açıklanana kadar mevcut rakamlar ile esnaf odalarının sunduğu zam oranları birbirinden ayrı değerlendirilecek.

Alanya dahil Antalya'nın ilçelerinde uygulanacak yeni dönem servis ücretlerinin, Meclis sürecinin tamamlanması ve kararın kesinleşmesinin ardından netleşmesi bekleniyor.