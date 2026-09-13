Sosyal medyada “ffatmaase” kullanıcı adıyla tanınan Fatma Soydaş hakkında TikTok ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Soydaş’ın paylaşımları, Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında düzenlenen “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçu yönünden incelemeye alınmıştı.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
Soruşturma sürecinde Soydaş’ın paylaşımlarının bulunduğu sosyal medya hesapları hakkında da karar verilmiş, Ankara 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından hesaplara erişim engeli getirilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Soydaş, işlemlerinin ardından “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
YAKLAŞIK 2 AY SONRA TAHLİYE
Yaklaşık 2 aydır cezaevinde bulunan Fatma Soydaş’ın tahliyesine karar verildi. Kararın ardından cezaevinden çıkan sosyal medya fenomeninin ilk görüntüleri de ortaya çıktı.
Soydaş hakkındaki adli sürecin ise devam ettiği belirtildi.