Akseki'de rüzgar türbini yapılması planlanan dağlık alanda çalışma yapan iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 50-60 metre aşağıya düşen iş makinesinin operatörü Hasan B. (58) kazada yaralandı.

İŞ MAKİNESİ UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Akseki’nin Belendağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaylacık Tepesi’ne rüzgar türbini yapılması amacıyla bölgede yol açma çalışması yapan iş makinesi, kontrolden çıktı.

Toprak kazma, hafriyat taşıma ve ağır yük kaldırma çalışmalarında kullanılan iş makinesi yaklaşık 50-60 metrelik uçuruma yuvarlanırken, operatör Hasan B. yaralandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sarp arazide yaralı halde bulunan operatöre ulaşmak için çalışma başlattı.

Sağlık ekipleri tarafından Hasan B.’ye bulunduğu noktada ilk müdahale yapıldı. Ardından itfaiye ekipleri yaralı operatörü sedyeye alarak yaklaşık 50 metre yukarı taşıdı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Uçurumdan kurtarılan Hasan B., ambulansla Akseki Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından daha kapsamlı tedavi için Manavgat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hasan B.’nin vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar bulunduğu öğrenildi. İş makinesinin kontrolden çıkmasına neyin neden olduğunun belirlenmesi için kazayla ilgili inceleme başlatıldı.