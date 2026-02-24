Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Redbird Airways şirketine ait ‘Beechcraft C90 tipi uçağın, Jharkhand eyaletinin başkenti Ranchi'den kalkış yaptığı kaydedildi. Açıklamada, kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra uçakla temasın kesildiği daha sonra uçağın Chatra bölgesinde düştüğünün tespit edildiği aktarıldı.

7 KİŞİ CAN VERDİ

Chatra Bölge Komiseri Keerthishree G., düşen ambulans uçağındaki 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer uçakta 2 pilotun yanı sıra vücudunun yüzde 65'inde yanık bulunan 41 yaşındaki bir hasta, hastaya eşlik eden iki refakatçi, bir doktor ve bir sağlık personeli bulunduğunu açıkladı.