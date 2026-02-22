ABD’nin Florida eyaletinde Mar-a-Lago malikanesine izinsiz girmeye çalışan silahlı bir kişi, güvenlik güçlerince vurularak etkisiz hale getirildi.

MAR-A-LAGO’DA GECE YARISI ALARMI

ABD’de gece saatlerinde güvenlik alarmı verildi. Florida’daki Mar-a-Lago malikanesi çevresine izinsiz girmeye çalışan bir kişi, ABD Gizli Servisi tarafından vurularak öldürüldü. Olayın 22 Şubat saat 01.30 sıralarında yaşandığı bildirildi. ABD Gizli Servisi’nin yaptığı açıklamaya göre, 20’li yaşlarının başlarında olduğu tahmin edilen erkek şahıs, malikanenin kuzey kapısı yakınında tespit edildi. Güvenlik birimleri, şahsın pompalı tüfek ve yakıt bidonuna benzer nesneler taşıdığını duyurdu.

TRUMP OLAY SIRASINDA FLORİDA’DA DEĞİLDİ

Açıklamada, olay sırasında Donald Trump’ın Florida’da olmadığı bilgisi paylaşıldı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında ABD Gizli Servisi ya da Palm Beach County Şerif Ofisi personelinden yaralanan olmadığı belirtildi. ABD’de başkanlara ve eski başkanlara yönelik koruma protokollerinin oldukça sıkı olduğu biliniyor. Bu tür güvenlik ihlalleri, özellikle seçim dönemlerinde siyasi tansiyonun yükseldiği süreçlerde daha da dikkat çekiyor.

GİZLİ SERVİS’TEN RESMİ AÇIKLAMA

ABD Gizli Servisi, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “22 Şubat’ta saat 01.30 sularında, 20’li yaşlarının başlarında bir erkek, Mar-a-Lago’daki güvenli çevreye izinsiz giriş yaptıktan sonra ABD Gizli Servisi ajanları ve Palm Beach County Şerif Ofisi’nden bir yardımcı şerif tarafından vuruldu. Şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.” Şahsın kimliği kamuoyuyla paylaşılmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı. ABD’de son dönemde siyasi isimlere yönelik güvenlik tehditleri yeniden tartışma konusu olurken, Florida’daki bu gelişme uluslararası basında da geniş yer buldu.