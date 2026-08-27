Alanya’nın tarihi ve kültürel mirasını sanat etkinlikleriyle daha görünür hale getirmeyi amaçlayan Alanya Belediyesi, kentin simge yapılarından Kızılkule’yi bir kez daha müziğin büyülü atmosferiyle buluşturacak. Periyodik olarak gerçekleştirilen “Tarihi Mekânlardan Yükselen Müzik Tınıları” etkinlik serisinin yeni buluşması, 29 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Tarihi dokusuyla Alanya’nın en önemli simgelerinden biri olan Kızılkule’de düzenlenecek konser, hem kent sakinlerine hem de tatillerini Alanya’da geçiren yerli ve yabancı ziyaretçilere farklı bir kültür-sanat deneyimi sunacak.

VOVK VE KUZMINA AYNI SAHNEDE

Konser kapsamında keman sanatçısı Kate Vovk ile piyanist Natalie Kuzmina, Kızılkule’nin tarihi atmosferinde sanatseverlerin karşısına çıkacak. Keman ve piyanonun uyumunu tarihi mekânın atmosferiyle bir araya getirecek ikili, hazırladıkları özel repertuvarla dinleyicilere müzik dolu bir akşam yaşatacak.

Programda neoklasik müziğin dikkat çeken örneklerinin yanı sıra sinema dünyasının hafızalara kazınan film müziklerine de yer verilecek. Farklı dönem ve tarzlardan sevilen eserlerin yorumlanacağı konserin, Kızılkule’nin kendine özgü atmosferiyle bütünleşmesi bekleniyor.

TARİHİ MEKÂNLAR SANATLA CANLANIYOR

Alanya Belediyesi tarafından sürdürülen “Tarihi Mekânlardan Yükselen Müzik Tınıları” serisi, yalnızca konser organizasyonu olmasının ötesinde kentin tarihi değerlerini kültür ve sanat etkinlikleri aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

Kentin önemli tarihi noktalarında gerçekleştirilen etkinliklerle, Alanya’nın kültürel mirasının farklı sanat dallarıyla yeniden keşfedilmesine katkı sunuluyor. Tarihi yapıların konserlere ev sahipliği yapması sayesinde ziyaretçiler hem Alanya’nın geçmişine tanıklık ediyor hem de farklı müzik türlerini sıra dışı bir atmosferde dinleme fırsatı yakalıyor.

KIZILKULE’NİN ATMOSFERİNDE FİLM MÜZİKLERİ YANKILANACAK

Alanya denildiğinde akla gelen ilk tarihi yapılardan biri olan Kızılkule, bu kez keman ve piyano tınılarıyla farklı bir kimliğe bürünecek. Kate Vovk ve Natalie Kuzmina Duo’nun seslendireceği neoklasik eserler ile popüler film müzikleri, tarihi yapının atmosferinde yankılanacak.

Konserin özellikle klasik ve neoklasik müziğe ilgi duyanların yanı sıra film müziklerini seven sanatseverlerden de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

KONSER ÜCRETSİZ OLACAK

29 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30’da başlayacak konser, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Alanya Belediyesi, tarihi Kızılkule’nin eşsiz atmosferinde düzenlenecek müzik buluşmasına Alanya halkını ve kentte bulunan tüm sanatseverleri davet etti.

Kent tarihinin en önemli sembollerinden birinde gerçekleştirilecek etkinlikle, yaz akşamının müzik ve tarih eşliğinde unutulmaz bir kültür-sanat buluşmasına dönüşmesi hedefleniyor.

(Mihriban DENİZ ÇETİNKAYA)