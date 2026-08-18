Nesine 3. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Antalya temsilcisi Kepezspor'da hareketli günler yaşanıyor. Kulüp yönetimi, 2026-2027 sezonu planlamaları kapsamında teknik direktörlük koltuğuna Serkan Söğüt'ün oturduğunu duyurdu. Kepezspor Futbol A.Ş.'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Söğüt'ün taktiksel zekası ve stratejik hamleleriyle takımı hedeflerine taşıyacağına olan inanç vurgulanarak başarı dilekleri iletildi.

YÖNETİM EL DEĞİŞTİRDİ, İLK İMZA GELDİ

Bir süredir kulübün hisse devriyle ilgili kamuoyunu meşgul eden iddialar da yeni sezon öncesi şekillenmeye başladı. İş insanı Mehmet Akbaba öncülüğündeki bir grubun, kulüp hisselerinin yaklaşık yarısını satın alarak yönetimi devraldığı öne sürüldü. Yeni yönetimin yapılanma sürecindeki ilk hamlelerinden biri teknik heyeti belirlemek olurken, kadro güçlendirme çalışmaları da hız kazandı. Bu kapsamda savunma hattına yönelen Kepezspor, genç stoper Aras Külüngoğlu ile anlaşmaya varıldığını bildirdi.

SERKAN SÖĞÜT KİMDİR, KARİYERİNDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

26 Şubat 1985

Manisa doğumlu olan 41 yaşındaki Serkan Söğüt, futbolculuk kariyerini 1 Temmuz 2015 tarihinde Atillaspor'da noktaladıktan sonra alt liglerde istikrarlı bir teknik adamlık rotası çizdi. Transfermarkt verilerine göre 2017 yılında Tire 1922

Spor altyapısında başlayan antrenörlük serüveninde Buca Zaferspor, Bergama Belediyespor, Burhaniye Belediyespor, Alaçatıspor, Manisa 1965 SK ve TKİ Tavşanlı Linyitspor gibi çok sayıda ekipte görev aldı. Geçtiğimiz 2025-2026 sezonunda sırasıyla Tire Belediyespor ve Marmaris Belediyespor'u çalıştıran UEFA A

Lisanslı Söğüt, yeni sezonda Kepezspor'un başarısı için mesai harcayacak.