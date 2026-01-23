Ramazan ayı yaklaşırken gıda fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, vatandaşın yüzünü güldürecek flaş bir adım atıldı. Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Perakendeciler Derneği (PERDER) arasında sağlanan mutabakatla, en temel tüketim maddeleri arasında yer alan kırmızı et ve tereyağı fiyatları donduruldu. Alanya’daki vatandaşların da piyasa takibi açısından dikkatle izlediği bu gelişme, İstanbul ve Ankara’daki zincir marketlerde hayata geçirildi.

ETİKETLERDE DEV DÜZENLEME

Ekonomik dalgalanmalara karşı tüketiciyi korumayı amaçlayan protokol kapsamında, fiyat sabitleme uygulaması bugünden başlayarak Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edecek. Yapılan anlaşmaya göre, tüketicinin en çok talep ettiği ürünlerden kıyma 485 liradan, kuşbaşı et ise 510 liradan tezgaha çıkacak. Mutfakların vazgeçilmezi tereyağının satış fiyatı ise 384 lira olarak belirlendi.

LÜKS ETLERDE DE TAVAN FİYAT

Sadece temel ürünlerde değil, nitelikli et gruplarında da fiyatlar netleşti. Protokol dahilindeki marketlerde tranç 535 lira, kontrafile 900 lira, antrikot 1.000 lira ve bonfile 1.200 liradan satılacak. Bu hamlenin, serbest piyasadaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmesi hedefleniyor.

FIRSATÇILARA KARŞI KALKAN

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, sürecin ticari bir kaygıdan çok vatandaşın sofrasına bereket katma amacı taşıdığını vurguladı. Mart 2023’ten bu yana süregelen iş birliğinin devam ettiğini belirten Kartal, Ramazan ayında oluşabilecek fiyat spekülasyonlarına ve fırsatçılığa kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan da projenin tamamen sosyal sorumluluk bilinciyle yürütüldüğünü ifade etti.

SATIŞ NOKTALARI BELLİ OLDU

Sabit fiyatlı ürünlere ulaşmak isteyen vatandaşlar için İstanbul ve Ankara’daki onlarca zincir market devreye girdi.

İstanbul’da; Hakmar, Happy Center, Onur Market, Kim, Mopaş, Biçen ve Sarıyer Market gibi toplam 30 yerel zincir marketin tüm şubelerinde bu fiyatlar geçerli olacak.

Ankara’da ise; Yunus, Altunbilekler, Gimsa, Çağdaş, Bildirici ve Başgimpa gibi önde gelen yerel market zincirleri, Ramazan sonuna kadar sabit fiyat garantisiyle satış yapacak.