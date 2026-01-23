Türkiye piyasalarında nefesler tutuldu, göstergeler tamamen yeşile döndü. Sabah saatlerinde başlayan ve piyasayı domine eden yoğun alım dalgası, BIST 100 endeksini kritik psikolojik eşik olan 13.000 puanın üzerine fırlattı. Alanya’daki ekonomi çevrelerinin ve bireysel yatırımcıların da anbean takip ettiği bu sert yükselişle birlikte endeks, tarihinin en yüksek zirvesine bayrağı dikti. Piyasada uzun süredir konuşulan "bahar havası" yerini somut bir rekor serisine bıraktı.

RALLİNİN LOKOMOTİFİ BANKALAR

Rekor tırmanışın baş mimarı ise yine bankacılık sektörü oldu. Finansal piyasalardaki likidite beklentisi ve kurumsal talebin patlamasıyla banka hisseleri endeksi sırtladı. 2026 yılına fırtına gibi giren borsa, performansıyla şimdiden parmak ısırtıyor. Geçtiğimiz 2025 yılının tamamında sadece yüzde 13 kazandıran piyasa, bu yılın henüz ilk ayında yüzde 15'in üzerinde prim yaparak "boğa piyasası"nın hakimiyetini ilan etti.

FAİZ VE YABANCI YATIRIMCI ETKİSİ

Analistlere göre bu tarihi zirvenin arkasında üç kritik dinamik yatıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini koruması, mevduat faizlerini cazip bulmayan tasarruf sahiplerini borsaya yönlendirdi. Türkiye’nin risk primindeki (CDS) gerileme ve kredi notuna dair pozitif beklentiler ise yabancı yatırımcının iştahını kabarttı. Özellikle büyük ölçekli şirket hisselerine (blue-chip) giren yabancı sermaye, yükselişin tabana yayılacağı sinyalini veriyor.