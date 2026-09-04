​Alanya siyasetinde bu hafta; AK Parti milletvekillerinin de katıldığı saha ziyaretleriyle, Yeni Parti yeni ilçe binasının açılışıyla, MHP ise İl Kongresi hazırlıkları ve taziye programlarıyla yoğun bir gündem geride bırakırken; İYİ Parti esnaf buluşmaları, Saadet Partisi ekonomik eleştirileri, Anahtar Parti sosyal sorumluluk projeleri, Zafer Partisi ise döviz kuru ve alım gücü çıkışlarıyla öne çıktı; ayrıca CHP'de ilçe başkanlığına Gürkan Yılmaz atanırken, Anavatan Partisi sahadaki aktif temposunu sürdürdü, Yeniden Refah Partisi durağan bir hafta geçirirken Demokrat Parti ve DEVA Partisi sessizliğini korudu.

AK PARTİ

​AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı liderliğinde hem saha çalışmalarını hem de parti içi dinamiklerini yoğun bir şekilde sürdürerek oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı.

​PROTOKOL, TÖRENLER VE ÖNEMLİ ZİYARETLER

​İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve teşkilat mensupları, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri ile kaymakamlıktaki tebrik kabulüne katıldı. Ayrıca Alanya Müftülüğü‘nün Mevlid-i Nebi Haftası programında yer aldı.1 Eylül balık avı sezonu öncesinde S.S. Alanya Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kerim Balıktay ve Balıkçı Ahmet Ezel teknesinde ziyaret edildi.

​Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ilçe teşkilatında ağırlandı; ayrıca Genel Merkez Doğu Marmara Bölgesi İl Koordinatörü Mustafa Toklu ve eski MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu iş yerlerinde ziyaret edildi. Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü törenine katılım sağlanırken, Çakallar, Karamanlar ve Kayabaşı mahalle muhtarları teşkilatta misafir edildi.

​TAZİYE, DÜĞÜN VE ASKER UĞURLAMALARI

​Yoğun programında vatandaşların iyi ve kötü gününde yanında olan teşkilat, pek çok sosyal faaliyete imza attı: Evlilik yolundaki Kübra, Arda ile Rukiye, Hüseyin çiftlerinin düğün merasimlerine katılım sağlandı. ​Bektaş Mahalle Başkanı'nın oğlu Abdulsamet Bekar'ın asker uğurlama törenine coşkuyla eşlik edildi. Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın da katılımlarıyla; merhum eski vekil Hüseyin Yıldız, eski Cikcilli Belediye Başkanı Kerim Ertekin, Avsallar'ın ilk belediye başkanı Hasan Aslan'ın kardeşi Ali Aslan ve ilçe yönetiminden Mevlüt Gümüş'ün yengesi için düzenlenen taziye ziyaretlerinde bulunuldu.

​TEŞKİLAT İÇİ ÇALIŞMALAR VE NÖBETÇİ BAŞKAN UYGULAMASI

​Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun teşrifleriyle haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Sahadaki yoğun temposunu parti içi dinamiklerle harmanlayan AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, hayata geçirdiği "Nöbetçi Başkan" uygulamasıyla da Alanya halkının her sorununda çözüm kapısı olmaya devam ederek haftayı kapattı.

YENİ PARTİ

​Yeni Parti Alanya İlçe Örgütü, Başkan Bülent Kandemir liderliğinde hem saha çalışmalarını hem de parti içi buluşmaları aralıksız sürdürdü.

​PARTİ İÇİ BULUŞMALAR VE YÖNETİM FAALİYETLERİ

​Konaklı Buluşması: Başkan Kandemir ve yönetimi, Konaklı’da ikamet eden parti üyelerinin de katılımıyla geniş katılımlı bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonunda İlçe Başkanı Bülent Kandemir’in doğum günü parti üyeleriyle birlikte kutlandı.

​Yeni Parti Alanya İlçe Başkanlığı binasının resmi açılışı bu hafta gerçekleştirildi. Başkan Kandemir, açılış öncesinde komşu esnafları tek tek ziyaret ederek hem sohbet etti hem de açılış davetini bizzat iletti.

​TÖRENLER, BAYRAM KUTLAMALARI VE TAZİYE

İlçe örgütü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Alanya'da büyük bir gururla kutladı. Güne saat 09.00'daki çelenk sunma töreniyle başlanırken, akşam saat 20.00'deki Zafer Yürüyüşü'ne Alanyalılarla omuz omuza katılım sağlandı. Yürüyüşün ardından Gülşen konseriyle bayram coşkusu doruğa ulaştı. Alanya’da Zabıta Haftası dolayısıyla düzenlenen resmî çelenk sunma törenine katılım sağlandı. 23. Dönem Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımlanarak merhuma Allah'tan rahmet dilendi.

​Yeni Parti Alanya İlçe Örgütü, hem sahada esnaf ve vatandaşlarla kurduğu birebir temaslar hem de parti içi organizasyonlarıyla haftayı aktif bir şekilde tamamladı.

MHP

​MHP Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan yönetiminde hem parti içi çalışmalarını hem de yoğun taziye, ziyaret ve kongre hazırlıklarını sürdürerek oldukça hüzünlü ve hareketli bir hafta yaşadı.

​ACI KAYIPLAR VE TAZİYE PROGRAMLARI

​Teşkilat bu hafta Alanya siyasetine ve kente önemli hizmetlerde bulunmuş iki önemli ismin vefatıyla derin bir sarsıntı yaşadı: 23. Dönem Antalya Milletvekili merhum Hüseyin Yıldız için MHP Alanya İlçe Başkanlığı önünde Kur'an-ı Kerim okutulup helallik alındı. Cenaze törenine MHP MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Sadullah Güneş, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve çok sayıda partili katıldı. Merhum için sonrasında düzenlenen mevlit yemeğinde ise MHP kadroları, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Geçmiş dönem Cikcilli Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi merhum Kerim Ertekin için okutulan dua ve mevlit programına da İlçe Başkanı Türkdoğan ve ilçe yönetimi tam kadro katılım sağladı. ​Ayrıca İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Görgülü’nün kayınpederi Ali Arslan’ın vefatı nedeniyle taziye dilekleri iletildi.

​TÖRENLER, ZİYARETLER VE KONGRE HAZIRLIKLARI

​30 Ağustos Kutlamaları: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma ve bayramlaşma törenine İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, KAÇEP Başkanı Halime Türk, ilçe yöneticileri ve mahalle başkanları katıldı. Başkan Türkdoğan, iş insanı Hasan Kılınç ile önceki dönem yöneticilerden Buğrahan Kılınç’ı makamında ağırladı. ​Mustafa Türkdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 13.00'te Antalya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek olan İl Kongresi ile Mustafa Yıldızdoğan konserinin hazırlık ve organizasyon süreçleri planlandı; tüm Alanyalılar bu buluşmaya davet edildi. Yeni üye kayıtlarıyla da moral depolayan MHP Alanya İlçe Teşkilatı, vefat haberleri, taziye ziyaretleri, 30 Ağustos kutlamaları ve büyük kongre hazırlıklarıyla yoğun bir haftayı geride bıraktı.

İYİ PARTİ

​İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hilmi Er liderliğinde hem saha çalışmalarını hem de parti içi faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

​TAZİYE MESAJI VE HÜZÜN

​İlçe Başkanı Hilmi Er, geçmiş dönem Alanya Cikcilli Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi "Goca Başkan" Kerim Ertekin’in vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Alanya'ya başsağlığı diledi.

​30 AĞUSTOS VE ESNAF BULUŞMALARI

​İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü kutlamalarına katılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

​Alanya Oba Mahallesi Başkanlığı'nın düzenlediği programda sanayi esnafıyla bir araya gelindi. Buluşmada, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun çerçeve yasa ve ülke gündemine dair duruşu esnafa aktarıldı.

​Metal İşleri Odası Başkanı Ali Rıza Acman makamında ziyaret edilerek güncel meseleler istişare edildi; ayrıca yeni bir iş yerinin açılış törenine katılım sağlandı.

​PARTİ İÇİ ÇALIŞMALAR VE YENİ ÜYELER

​Başkan Hilmi Er yönetiminde gerçekleştirilen olağan ilçe yönetim kurulu toplantısında Alanya'ya dair çeşitli konular değerlendirildi. Mevcut iktidarın politikalarından ve muhalefetin yetersizliğinden duydukları şikâyeti dile getiren iki vatandaşın daha üyelik başvuruları alınarak partiye kazandırıldı.

​Parti içi çalışmalarını saha çalışmalarıyla taçlandıran Başkan Er ve ekibi, dinamik bir haftayı tamamladı.

SAADET PARTİSİ

​Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca liderliğinde hem saha çalışmalarını hem de parti içi faaliyetlerini yoğun bir tempoyla sürdürdü.

​İL DİVANI VE MEVLİD-İ NEBİ PROGRAMI

​Başkan Sarıca, ağustos ayı Antalya İl Divan Toplantısı'na katıldı. Ankara Milletvekili Mesut Doğan’ın sunumuyla gerçekleştirilen toplantının teşkilat ve dava adına hayırlara vesile olması dileyen, Başkan Sarıca toplantıda Saadet Partisi iktidarı vurgusu yaptı.

​Başkan Sarıca, Alanya Müftülüğü tarafından Peygamber Efendimiz’in güzel ahlâkını hatırlatmak amacıyla düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programı dolayısıyla müftülüğe teşekkürlerini iletti.

​GEÇMİŞ SEÇİM DEĞERLENDİRMELERİ

​İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, geçmiş döneme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinde Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na destek vermesinin önemli bir etkisi olduğunu savunan Sarıca şu ifadeleri kullandı:

​"Şayet Yeniden Refah Partisi o dönemde Millet İttifakı’nı desteklemiş olsaydı, bugün Millet İttifakı iktidarda olabilirdi ve hazırlanan 2.400'den fazla maddeyi hayata geçirme imkânımız olacaktı. Ancak seçimler geride kaldı; bugün görevimiz geçmiş üzerinden kavga etmek değil, Türkiye’nin geleceği için doğru olanı yapmaktır."

​AKARYAKIT ZAMLARINA İRONİK TEPKİ

​Başkan Sarıca, son dönemde peş peşe gelen akaryakıt zamlarını ironik bir dille eleştirerek, yapılan artışların vatandaşın bütçesini zorladığına dikkat çekti ve ekonomik tablonun vahametine vurgu yaptı.

​Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, Başkan Hüseyin Sarıca yönetiminde parti içi buluşmaları, güncel siyasi değerlendirmeleri ve ekonomiye dair eleştirileriyle dolu dolu bir haftayı geride bıraktı.

ANAHTAR PARTİ

​Anahtar Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Abdullah Akkuş liderliğinde hem sahada hem de parti içinde yoğun ve tempolu bir çalışma yürüttü.

​TAZİYE VE BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

​Teşkilat bu hafta Alanya ve Antalya'ya hizmet etmiş iki önemli değerin vefatı nedeniyle taziye mesajları yayımladı: 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın vefatı derin bir üzüntüyle karşılanırken; merhumun şehre sunduğu hizmetler ve duyarlılığı saygıyla hatırlandı.

​Alanya'ya uzun yıllar hizmet eden eski Cikcilli Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi Kerim Ertekin'in vefatı nedeniyle ailesine ve Alanya'ya başsağlığı dilekleri iletildi.

​SAHA ÇALIŞMALARI, TÖRENLER VE SOSYAL FAALİYETLER

​30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma programına katılım sağlandı. Şıhlar Mahallesi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle yıpranıp yırtılan Şanlı Türk Bayrağı, teşkilatın girişimleriyle yenisiyle değiştirilerek gururla göndere çekildi.

​Başkan Akkuş ve ekibi Rukiye, Hüseyin. Aleyna, Hasan ve Zehra, Melihcan’ın düğün merasimlerine katılarak genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

​Başkan Akkuş ayrıca Değirmendere Mahallesi'nden Mehmet Yaman'ın vatani görevi için düzenlenen Asker Mevlid-i Şerif programında yer aldı.

​TEŞKİLAT İÇİ FAALİYETLER VE YENİ GÖREVLENDİRMELER

​Başkan Akkuş ve divan başkanlarının katılımıyla kahvaltılı istişare ve Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Teşkilat içi yapılanma çalışmaları kapsamında Akçatı Mahalle Başkanlığı görevine Ertuğrul Yaman atandı.

​Başkan Abdullah Akkuş ve yönetimi, taziye ziyaretlerinden sosyal sorumluluk projelerine, parti içi istişarelerden saha çalışmalarına kadar dolu dolu bir haftayı geride bıraktı.

ZAFER PARTİSİ

​Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, hem 30 Ağustos kutlamaları hem de ekonomiye yönelik sert eleştirileriyle bu haftanın en çok konuşulan siyasi aktörleri arasında yer aldı.

​30 AĞUSTOS VE "ANDIMIZ" FARKLILIĞI, 200 TL VE ALIM GÜCÜ TEPKİSİ

İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, Atatürk Anıtı'ndaki resmî törende 30 Ağustos'un bağımsızlık ve egemenliğin ilanı olduğunu vurguladı. Kutlamalarda Zafer Partisi Gençlik Kolları da "Andımızı" okuyarak dikkat çeken bir farkındalık yarattı.

​Ekonomik krize dikkat çeken Başkan Türkoğlu, 200 liranın artık 3 Euro seviyesine gerilediğini ve bir çocuğun harçlığına bile yetmediğini belirtti.

​Tedavüle 500, 1000 ve 5000 TL'lik kâğıt paraların girmesi gerektiğini savundu.

​Vatandaşın artık alışveriş yaparken fiyatları "Bu kaç dolar/euro?" diye hesaplamak zorunda kaldığını vurguladı.

​ESNAF VE EMEKLİNİN GEÇİM SIKINTISI

​Sahadaki gözlemlerini paylaşan Türkoğlu; esnafın maliyetleri karşılamakta zorlandığını, vatandaşın ay sonunu getiremediğini ve gençlerin geleceğe umutla bakamadığını ifade etti.

​Zafer Partisi olarak üretime dayalı, Türk lirasının değerini koruyan bir ekonomi istediklerini belirten Türkoğlu, bu çıkışlarıyla haftaya damga vurdu.

Parti içi çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Fikret Türkoğlu, yaptığı bu çarpıcı ve sert eleştirilerle Alanya siyasetinde haftanın en öne çıkan isimlerinden biri olmayı başardı.

DİĞER PARTİLER

​Alanya siyaset hareketliliğini korurken, diğer siyasi partiler de haftayı farklı tempo ve gelişmelerle geride bıraktı.

​YENİDEN REFAH PARTİSİ

​Burhan Dündar yönetimindeki Yeniden Refah Partisi bu hafta daha durağan bir süreç sergiledi. Başkan Dündar’ın enerji depolayarak alışık olunan temposuyla yeniden sahaya inmesi bekleniyor.

​DEMOKRAT PARTİ VE DEVA PARTİSİ

Demokrat Parti ve DEVA Partisi, Alanya siyasetindeki sessizliklerini bu hafta da korumaya devam ettiler.

​CHP

​Cumhuriyet Halk Partisi’nde uzun süredir boş kalan ilçe başkanlığı koltuğu bu hafta yapılan atamayla sahibini buldu. Antalya İl Başkanlığı tarafından Alanya İlçe Başkanlığı görevine Gürkan Yılmaz'ın atandığı duyuruldu. Yılmaz’ın kısa süre içinde yönetimini oluşturarak sahaya inmesi bekleniyor.

​ANAVATAN PARTİSİ

​Anavatan Partisi; resmî kutlamalardan açılışlara, taziye ziyaretlerinden düğün merasimlerine kadar hemen her etkinlikte yer alarak Alanya'da dikkatleri üzerine çekti. İlçe Başkanı Ramazan Durdu Söyler, Genel Başkan Yardımcısı Murat Kurt ve ilçe yönetimi, partiyi Alanya'da eski parlak günlerine döndürmek adına yürüttükleri iddialı saha çalışmalarıyla öne çıktı.