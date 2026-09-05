Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılmasına rağmen peş peşe yaşanan sakatlıklarla sarsıldı. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen ve Mario Lemina karşılaşma sırasında yaşadıkları fiziksel sorunlar nedeniyle mücadeleyi tamamlayamazken, kulüp iki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili ileri tetkiklerin yapılacağını açıkladı. Wilfried Singo’nun kontrollerinde ise sağ uyluk bölgesinde tendon ve kası ilgilendiren hasar ile kanama tespit edildi.

OSIMHEN MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Başakşehir karşısında Galatasaray’ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Victor Osimhen, karşılaşmanın ilk bölümünde yaşadığı sorun sonrasında bir süre oyuna devam etti. Nijeryalı golcü daha sonra rahatsızlığının artması üzerine değişiklik istedi ve mücadeleyi tamamlayamadı. Galatasaray’ın Başakşehir’i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Osimhen takımının ilk golünü de kaydetmişti.

LEMINA DA İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI

Sarı-kırmızılılarda aynı karşılaşmada Mario Lemina da fiziksel problem yaşadı. İlk yarıyı tamamlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, ikinci yarının başlangıcında sahadaki yerini alamadı. Böylece Galatasaray teknik heyeti, karşılaşmanın önemli bölümünde planlarını iki zorunlu oyuncu değişikliğinin ardından yeniden şekillendirmek durumunda kaldı.

KULÜPTEN OSIMHEN VE LEMINA AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübü tarafından yapılan sağlık bilgilendirmesinde Osimhen ve Lemina’nın kas grubunda gerilme ve ağrı şikayetlerinin bulunduğu ve iki futbolcunun tedavilerine başlandığı belirtildi. Oyuncuların sakatlıklarının derecesinin belirlenebilmesi amacıyla MR dahil ileri tetkiklerin tamamlanacağı ifade edildi. Bu incelemelerin ardından futbolcuların tedavi ve sahaya dönüş programlarının daha net biçimde oluşturulması bekleniyor.

SINGO’NUN SAKATLIĞINDA HASAR TESPİT EDİLDİ

Galatasaray’ın sağlık gündemindeki bir diğer isim ise Wilfried Singo oldu. Kulübün açıklamasına göre futbolcunun yapılan kontrollerinde sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ile kanama belirlendi. Oyuncunun tedavisine başlanırken, sahalara dönüş sürecinde sağlık ekibinin yapacağı kontroller ve rehabilitasyona vereceği yanıt belirleyici olacak.

KAS SAKATLIKLARINDA MR NEDEN ÖNEMLİ?

Profesyonel futbolda kas kaynaklı sakatlıklarda yalnızca oyuncunun hissettiği ağrı veya ilk fiziksel muayene, problemin derecesini belirlemek için her zaman yeterli olmayabiliyor. MR gibi ileri görüntüleme yöntemleriyle hasarın bulunduğu bölge, kas ve tendon dokusunun ne ölçüde etkilendiği ve çevre dokularda kanama ya da ödem bulunup bulunmadığı değerlendiriliyor. Bu nedenle kesin dönüş takvimi çoğunlukla görüntüleme sonuçları ve takip muayenelerinin ardından oluşturuluyor.

SAHAYA DÖNÜŞTE KADEMELİ PROGRAM UYGULANIYOR

Kas sakatlıklarında futbolcunun ağrısının azalması tek başına maça çıkmaya hazır olduğu anlamına gelmiyor. Tedavi sürecinin ardından kuvvet, esneklik, koşu ve hızlanma çalışmalarının kademeli biçimde artırılması; son aşamada ise oyuncunun takımla antrenmanlara kontrollü şekilde katılması gerekiyor. Sağlık ve performans ekipleri, yeniden sakatlanma riskini azaltmak amacıyla oyuncunun yüklenmelere verdiği tepkiyi düzenli olarak takip ediyor.

YOĞUN MAÇ TRAFİĞİNDE KADRO PLANLAMASI ÖNEM KAZANIYOR

Sezon içerisinde lig ve diğer organizasyonlarda art arda karşılaşmalara çıkan takımlarda sakatlıklar teknik heyetin rotasyon planını doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle hücum, orta saha ve savunmanın farklı bölgelerinde aynı dönemde yaşanan fiziksel problemler, antrenman yükünün ve oyuncuların maç sürelerinin daha dikkatli yönetilmesini gerekli hale getiriyor. Galatasaray’da da Osimhen, Lemina ve Singo’nun sağlık durumları, önümüzdeki süreçte yapılacak kadro tercihleri açısından yakından takip edilecek.

SON KARARI SAĞLIK HEYETİ VERECEK

Osimhen ve Lemina için gerçekleştirilecek ileri tetkiklerin ardından sakatlıkların derecesinin daha açık şekilde ortaya çıkması bekleniyor. Singo’nun dönüş takvimi ise mevcut hasarın iyileşme süreci ve yapılacak kontroller doğrultusunda şekillenecek. Futbolcuların yeniden maç kadrosuna dahil edilmesinde yalnızca tahmini iyileşme süreleri değil, saha testleri ve sağlık heyetinin vereceği onay da belirleyici olacak.