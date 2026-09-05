LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid, Sevilla'daki Real Betis deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle ayrılarak sezonun ilk puan kaybını yaşadı. Jose Mourinho yönetimindeki eflatun-beyazlılar karşılaşma boyunca önemli fırsatlar yakalamasına rağmen Betis kalecisi Alvaro Valles'i geçemedi. Mücadelenin sonucunu ikinci yarının son bölümünde gelen gol belirlerken, milli futbolcu Arda Güler'in takım arkadaşı Dean Huijsen ile yaşadığı gerginlik de karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

ARDA GÜLER İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Real Madrid'in hücum hattında görev alan Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı. Milli futbolcu özellikle ilk bölümde takımının geliştirdiği tehlikeli ataklarda etkili oldu. Arda'nın hazırladığı pozisyonlardan birinde Dean Huijsen'in vuruşunu kaleci Valles kurtarırken, bir başka Real Madrid atağında Vinicius Junior direğe takıldı. Arda, ikinci yarıda gerçekleştirilen oyuncu değişikliğiyle kenara geldi ve yaklaşık 64 dakika sahada kaldı.

HUİJSEN İLE GERGİNLİK YAŞANDI

Karşılaşmanın ilk yarısının son bölümünde ise Real Madrid cephesinde saha içi tansiyon yükseldi. Hakemin önce korner yönünde karar vermesinin ardından Arda Güler köşe vuruşunu kullanmak üzere hazırlanırken kararın kale vuruşu olarak değiştirilmesi üzerine Dean Huijsen takım arkadaşına tepki gösterdi. İki futbolcu arasında başlayan sözlü tartışmada Arda'nın el kol hareketleriyle sert şekilde karşılık vermesi öne çıktı. İlk yarının bitmesinin ardından da gerginliğin sürdüğü, kaleci Thibaut Courtois'nın araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

SAHA İÇİ TARTIŞMALAR NASIL YÖNETİLİYOR?

Üst düzey futbolda takım arkadaşları arasında maç sırasında yaşanan kısa süreli tartışmalar, özellikle skor baskısının ve rekabet seviyesinin yüksek olduğu karşılaşmalarda zaman zaman görülebiliyor. Teknik ekipler açısından temel öncelik, saha içindeki anlaşmazlığın takım disiplinini ve oyun planını etkilemesini önlemek oluyor. Bu tür durumlarda kaptanlar ve tecrübeli oyuncuların araya girmesi, ardından teknik ekibin soyunma odasında konuyu değerlendirmesi yaygın bir yöntem olarak öne çıkıyor. Tek bir saha içi tartışması ise tek başına takım içinde kalıcı bir sorun bulunduğunu göstermiyor.

BETİS SON BÖLÜMDE SONUCA GİTTİ

İkinci yarıda Mourinho oyuncu değişiklikleriyle hücum gücünü artırmaya çalışırken Real Betis savunmada direncini korudu. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın son bölümünde Troy Parrott'un golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid kısa süre sonra Carlos Espí ile ağları bulsa da pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı. Böylece Madrid temsilcisi beraberlik için son dakikalara kadar baskısını sürdürmek zorunda kaldı.

MBAPPE PENALTIDAN YARARLANAMADI

Real Madrid'in beraberlik için yakaladığı en büyük fırsat uzatma bölümünde geldi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Kylian Mbappe'nin vuruşunu Alvaro Valles kurtardı. Maç boyunca kritik müdahaleler yapan Betis kalecisi, penaltıdaki kurtarışıyla takımının üç puana ulaşmasında belirleyici rol oynadı. Real Madrid ise ürettiği fırsatları gole çeviremeyince sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

REAL MADRID'İN SERİSİ SONA ERDİ

Real Betis karşılaşmasına kadar ligde yoluna kayıpsız devam eden Mourinho'nun ekibi böylece sezonun ilk yenilgisini aldı. Betis ise güçlü rakibi karşısında aldığı galibiyetle önemli bir sonuç elde etti. Sezonun henüz başlangıç bölümünde yaşanan bu kayıp, Real Madrid açısından hem hücumdaki bitiricilik hem de saha içindeki iletişim konusunda yeni değerlendirmeleri beraberinde getirebilir.

ARDA GÜLER'İN ROLÜ YAKINDAN İZLENİYOR

Real Madrid gibi kadro rekabetinin üst düzey olduğu kulüplerde genç oyuncuların düzenli forma süresi elde edebilmesi yalnızca teknik kapasiteye değil, taktik disiplin, karar verme ve takım içi iletişim gibi unsurlara da bağlı bulunuyor. Arda Güler'in hücumdaki yaratıcılığı ve farklı bölgelerde görev yapabilmesi teknik heyetin elini güçlendiren özellikler arasında yer alırken, Betis karşılaşmasında yaşanan tartışmanın bundan sonraki maçlara nasıl yansıyacağı ise takımın saha içindeki performansıyla daha net görülecek.