Ramazan Bayramı tatiline girilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) değerlendirmeleri, yurt genelinde yağışlı havanın öne çıkacağına işaret ediyor. Rapora göre bayram günlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, sağanak yağmurun birçok bölgede etkisini göstermesi bekleniyor.

BEKLENEN TABLO: NORMALLERDE SICAKLIK, YAĞIŞTA ARTIŞ

MGM’nin paylaştığı öngörülerde, bayram süresince belirleyici unsurun sağanak yağış olacağı vurgulandı. Sıcaklıkların olağan seviyelerde kalacağı belirtilirken, yağışın zaman zaman günlük yaşamı ve ulaşımı zorlaştırabileceği ifade edildi.

BAYRAM ZİYARETLERİNE HAVA ENGELİ

Tahminlere göre yağışlı hava, bayram ziyaretleri ve tatil planlarını doğrudan etkileyebilir. MGM raporunda yer alan değerlendirmeler, bayram tatili boyunca beklenen sağanağın özellikle dışarıda yapılacak programlarda aksamalara yol açabileceği yönünde.