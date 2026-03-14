Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün tırmanırken, ABD ve İsrail'in hamlelerine İran'dan çok sert bir misilleme geldi. Tahran yönetimi, Amerikan ordusunun bölgedeki şah damarı olarak nitelendirilen hava lojistik gücünü doğrudan hedef aldı. Çatışma çemberinin giderek genişlemesi ve küresel güvenlik endişelerinin artması, dış turizme ve uluslararası seyahat dengelerine bağlı bir ekonomisi olan Alanya'da da diken üstünde takip ediliyor.

HAVA ÜSSÜNE SÜRPRİZ FÜZE SALDIRISI

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin iki farklı ABD'li yetkiliye dayandırdığı çarpıcı bilgilere göre, Suudi Arabistan topraklarındaki Prens Sultan Hava Üssü ağır bir füze saldırısıyla sarsıldı. İran'ın gerçekleştirdiği bu şok baskında, üste park halinde bekleyen ABD Hava Kuvvetleri'ne ait beş adet yakıt ikmal uçağı isabet aldı. Yetkililer, hava operasyonlarının kalbi sayılan bu uçakların tamamen yok olmadığını ancak operasyonel yeteneklerini kaybederek onarıma alındıklarını bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) saldırıya dair resmi bir açıklama yapmaktan kaçınırken, bu spesifik olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

AMERİKAN ORDUSUNA AĞIR BİLANÇO

Vurulan son beş uçakla birlikte, gerilimin başından bu yana Orta Doğu'da saf dışı kalan ABD yakıt ikmal uçağı sayısı en az yediye ulaştı. Kısa süre önce Irak semalarında iki adet KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı havada çarpışmış, Pentagon uçaklardan birinin yere çakıldığını ve altı kişilik mürettebatın tamamının hayatını kaybettiğini doğrulamıştı. Hedef alınan Prens Sultan Hava Üssü'nün güvenliği ise büyük bir tartışma konusu haline geldi. Aynı üsse 1 Mart tarihinde düzenlenen bir başka saldırıda ağır yaralanan bir Amerikan askeri yaşamını yitirmişti.

ALANYA TURİZMİ VE KÜRESEL ETKİSİ

Uzmanlar, İran'ın savaş uçaklarına havada yakıt sağlayan filoları bilerek vurduğuna, bu hamleyle ABD'nin hava harekatı kapasitesini yavaşlatmayı hedefleyen asimetrik bir strateji izlediğine dikkat çekiyor. Bölgedeki bu ateş çemberi, sadece savaşın taraflarını değil, uluslararası uçuş güvenliklerini ve dünya ekonomisini de doğrudan etkiliyor. Küresel barışa ve turizm hareketliliğine son derece duyarlı olan Alanya'da, yerel ekonomi çevreleri ve turizm profesyonelleri krizi ve olası ekonomik yansımalarını büyük bir dikkatle izlemeyi sürdürüyor.