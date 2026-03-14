Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında hazırlanan iddianamede, belediye çalışanı Öznur Çağalı ile geçtiği öne sürülen mesajlaşmalar dosyaya girdi. Özcan’ın hem sanık hem mağdur olarak yer aldığı dosyada dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Bolu’da yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yeni tartışmaları beraberinde getirdi. İddianamede, belediye çalışanı Öznur Çağalı ile Özcan arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp mesajlaşmalarının yer aldığı belirtildi.

Dosyaya giren mesajlarda Özcan’ın kullandığı iddia edilen bazı ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Söz konusu yazışmaların, Çağalı’nın telefonunda bulunduğu belirtilen mesaj kayıtlarından elde edildiği ileri sürüldü.

“YASAK AŞK” İDDİASI DOSYAYA GİRDİ

Gazeteci Fuat Uğur tarafından aktarılan bilgilere göre iddianamede, Tanju Özcan ile Öznur Çağalı arasında WhatsApp üzerinden toplam 117 görüşme ve mesajlaşma bulunduğu ifade edildi.

İddianamede yer aldığı aktarılan bazı mesajlarda şu ifadelerin geçtiği iddia edildi:

Tanju Özcan: “Yaa, çok hoşsun.”

Öznur Çağalı: “İnan sadece senin hoşun olmak isterim.”

Tanju Özcan: “Göğüsleri de mi büyüttün?”

“HEPİNİZ GELİN, BEN YETERİM” MESAJI

Dosyada yer aldığı belirtilen başka bir mesajlaşmada ise şu ifadelerin geçtiği öne sürüldü:

Tanju Özcan: “Özledin mi?”

Öznur Çağalı: “Özledim tabii, sen özledin mi?”

Tanju Özcan: “Çok.”

Öznur Çağalı: “Aaaaa başkanım benden başka kimle olabilirsiniz?”

Tanju Özcan: “Hepiniz gelin… Ben yeterim.”

Tanju Özcan: “Sadettin Saran benim abim.”

İddianamede yer alan bu ifadelerin kamuoyuna yansımasının ardından konu sosyal medyada da geniş tartışma yarattı.

ÖZCAN HEM SANIK HEM MAĞDUR

Hazırlanan iddianamede Tanju Özcan hem mağdur hem de sanık olarak yer aldı. Dosyaya göre, Öznur Çağalı’nın eski erkek arkadaşı Mehmet Eren Akgüney'in söz konusu mesajları öğrendikten sonra Özcan’ı arayarak elindeki mesaj ve ses kayıtlarını yaymakla tehdit ettiği iddia edildi.

Özcan’ın ifadesine göre Akgüney, içeriklerin yayımlanmaması karşılığında para, araç ve oto yıkama yeri talep etti.

Öte yandan Öznur Çağalı’nın iddiasına göre ise Tanju Özcan’ın, “Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, senden hoşlanıyorum, benimle görüşeceksin” sözleriyle baskı kurduğu öne sürüldü.

SADETTİN SARAN MESAJI GÜNDEM OLDU

İddianamede yer aldığı belirtilen mesajlarda geçen “Sadettin Saran benim abim” ifadesi de dikkat çekti. Bu sözlerin ardından kamuoyunda geçmişte gündeme gelen Sadettin Saran ile ilgili bazı mesajlaşma tartışmaları yeniden hatırlandı.

Söz konusu olayda Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermiş ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma dosyasına giren iddialar ve mesajlaşmaların yargı sürecinde nasıl değerlendirileceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

