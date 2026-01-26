20 Ocak’ta Alanya Esnaf ve sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı seçilen Ali İhsan Özdemir, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak bugün itibari ile görevine resmen başladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir, Seçim sürecinin geride kalmasıyla birlikte artık hizmet etme zamanı başlamıştır. Sorunlara kalıcı çözümler üreten ve odamıza değer katacak projeleri hayata geçirmek için kararlıyız” dedi.



‘ŞEFFAF, KATILIMCI VE VİZYONER BİR ANLAYIŞLA HAREKET EDECEĞİZ’

Alanya Esnaf ve sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Ali İhsan Özdemir, “Bugün mazbatamızı alarak, şahsıma ve yönetim kurulumuza tevdi edilen görevi resmen devralmış bulunuyoruz. Seçim sürecinin geride kalmasıyla birlikte artık hizmet etme zamanı başlamıştır. Bu süreçte bizlere destek veren, vermeyen, sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm esnaf kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Oy veren ya da vermeyen ayrımı yapmaksızın, tüm esnafımız için ortak akıl ve istişare kültürüyle çalışacağız. Yönetim kurulumuzla birlikte Alanya esnafının beklentilerine karşılık verecek, sorunlara kalıcı çözümler üreten ve odamıza değer katacak projeleri hayata geçirmek için kararlıyız. Şeffaf, katılımcı ve vizyoner bir anlayışla hareket edeceğiz. Bu görevin sorumluluğunun bilincindeyiz. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi. (Hatice NERGİZ)