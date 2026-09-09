Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında polis ekiplerinin durdurduğu otomobilin sürücüsü U.A., araçtan indikten sonra alkol aldığını söyledi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün 0.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.

YASAL SINIRIN 0.03 PROMİL ALTINDA KALDI

Ölçüm sonucunun hususi otomobil sürücüleri için geçerli 0.50 promillik yasal sınırın 0.03 promil altında kalması üzerine U.A. hakkında alkollü araç kullanma kapsamında ceza uygulanmadı. Sonucu öğrenen sürücünün, “Kurtuldum, gördün mü?” diyerek sevindiği, görevini yapan polis ekiplerine teşekkür ettikten sonra uygulama noktasından ayrıldığı belirtildi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMADA SINIR NASIL UYGULANIYOR?

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında hususi otomobil sürücülerinde 0.50 promilin üzerinde alkol tespit edilmesi halinde idari yaptırım uygulanıyor. Hususi otomobil dışındaki araçların sürücülerinde ise daha düşük bir promil sınırı esas alınıyor. Trafik denetimlerinde kandaki alkol miktarı kolluk tarafından teknik cihazlarla ölçülüyor ve çıkan sonuca göre yasal işlem gerçekleştiriliyor.

2026 yılında yürürlüğe giren trafik düzenlemeleriyle alkollü araç kullanmaya yönelik yaptırımlar da ağırlaştırıldı. Mevcut düzenlemeye göre yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı ilk kez tespit edilen sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınıyor. İhlalin geriye doğru beş yıl içinde tekrarlanması durumunda ise para cezaları ve ehliyete el koyma süreleri daha da artıyor.

ÖLÇÜMDEN KAÇINMAK DA AĞIR YAPTIRIM GETİRİYOR

Trafik uygulamalarında sürücülerin alkol ölçümüne tabi tutulması resmi denetim sürecinin önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Güncel mevzuatta kolluk tarafından alkol veya uyuşturucu kullanımının tespiti amacıyla yapılmak istenen ölçüme izin vermeyen sürücüler için de ağır idari yaptırımlar öngörülüyor. Yaralanmalı, ölümlü veya kolluğun müdahil olduğu maddi hasarlı trafik kazalarında ise sürücünün gerekli ölçüm ve muayenelerden geçirilmesine ilişkin ayrıca hükümler bulunuyor.

SINIRIN ALTINDA OLMAK RİSKİN OLMADIĞI ANLAMINA GELMİYOR

Bir sürücünün ölçüm sonucunun yasal yaptırım sınırının altında kalması, alkolün sürüş üzerindeki etkilerinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Alkol; dikkat, muhakeme, tepki süresi ve koordinasyonu kişiden kişiye değişen oranlarda etkileyebiliyor. Bu nedenle trafik güvenliği açısından temel yaklaşım, promil hesabı yaparak sınırın altında kalmaya çalışmak yerine alkol tüketildikten sonra direksiyon başına geçmemek olarak öne çıkıyor.

Benzer trafik denetimlerinde sürücünün ölçümünün yasal sınırı aşması halinde para cezasının yanı sıra sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması gibi işlemler uygulanırken, çok yüksek alkol seviyeleri veya alkollü şekilde trafik kazasına neden olunması durumunda adli süreç de gündeme gelebiliyor. Bu nedenle sürücünün yalnızca idari ceza sınırını değil, trafik güvenliği ve olası cezai sorumluluğu da dikkate alması gerekiyor.

ALKOL ALINDIYSA DİREKSİYONA GEÇİLMEMELİ

Trafik güvenliği uzmanlarının ve resmi kurumların yaklaşımında en güvenli seçenek, alkol tüketen kişinin araç kullanmaması. Böyle durumlarda toplu taşıma, taksi veya alkolsüz bir sürücünün aracı kullanması gibi alternatiflerin tercih edilmesi, hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından önem taşıyor. Kayseri’deki olayda sürücü 0.47 promille yasal işlem sınırının hemen altında kalırken, yaşanan durum promil sınırlarının ve alkollü araç kullanımındaki risklerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.