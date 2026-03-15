ALANYA Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programına İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı ile Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı da eşlik ettiler. İftarın ardından Gençlik Merkezi’nin “Has Oda”sında gençlerle bir araya gelen Kaymakam Öztürk, gençlerle sohbet ederek eğitim hayatlarında ve gelecek planlarında başarılar diledi. Samimi ortamda gerçekleşen buluşmada gençlerin görüş ve hayallerini dinleyen Öztürk, onların her zaman yanında olduklarını ifade etti. Programda ayrıca Gazi Saim Köse çaldığı sazla gençlere keyifli anlar yaşattı. Müzik eşliğinde geçen buluşma, gençler ve davetliler için unutulmaz bir akşam oldu.
Kaymakam Alanyalı gençlerin hayallerini dinledi
Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve eşi Şeyma Öztürk, Alanya Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen iftar programında gençler ve aileleriyle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi
Muhabir: Gülser Yiğit
