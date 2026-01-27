Erkan Bartan, bir süre önce boşandığı Sevkin Koçak’a bir araya gelmek için teklifte bulundu. Ancak Koçak olumsuz yanıt verdi. Erkan Bartan, bugün Sevkin Koçak'ın annesi, babası ve kızı ile yaşadığı eve gitti. Burada Bartan ile eski eşi Sevkin Koçak arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan Bartan, tabanca ile eski eşi Sevkin Koçak ile onun annesi Ülker Koçak'a ateş etti. Bartan ardından namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Erkan Bartan ile Ülker Koçak’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan Sevkin Koçak ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

UYUŞTURUCU KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Olay sırasında evde bulunan ancak yara almayan eski kayınpeder Hasan Koçak, binanın önünde oturarak göz yaşı döktü. Acı haberi aldıktan sonra olay yerine gelen Koçak ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Saldırganın uyuşturucudan kaydı olduğu belirtildi.

Sevkin Koçak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.