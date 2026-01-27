Mazbata teslimi sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Acman, başkanlık görevine resmi olarak başladığını duyurarak esnaflara hizmet etmeye kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi. Acman, seçim sürecinde destek veren ya da vermeyen tüm esnaflara teşekkür ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

‘GÖREVE RESMİ OLARAK BAŞLADIK’

Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Ali Rıza Açman, “Bugün mazbatamızı alarak, şahsıma ve yönetim kurulumuza verilen göreve resmi olarak başlamış bulunuyoruz. Bu süreçte bizlere destek veren, vermeyen, sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum. Oy veren ya da vermeyen ayrımı yapmaksızın tüm esnaflarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Biz birlikte büyük bir aileyiz” dedi. (Hatice NERGİZ)

Kaynak: Haber Merkezi