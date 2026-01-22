Alanya’daki okullardan hastanelere, adliyeden vergi dairelerine kadar pek çok kamu kurumunda görev yapan sözleşmeli personelin yıllardır beklediği "eşitlik" müjdesi gece yarısı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği, çalışma hayatındaki dengeleri değiştirdi. Sözleşmeli personel ile kadrolu memur arasındaki makası daraltan bu karar, özellikle çalışan ebeveynler için yeni bir dönemin kapısını araladı.

ANNELERE NEFES ALDIRACAK DÜZENLEME

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren değişikliğin en kritik maddesi "Ek Madde 10" ile yürürlüğe girdi. Alanya’da yaşayan ve çalışma hayatının zorluklarıyla boğuşan sözleşmeli anneler, artık kadrolu meslektaşları gibi "yarım zamanlı" çalışma hakkına sahip olacak. Düzenlemeye göre, doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren, çocuk ilkokula başlayana kadar personel yarım gün mesai talep edebilecek. Ancak bu hakkın kullanımında son söz yine devlette olacak; hangi unvan veya kurumların bu haktan yararlanamayacağını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanlığına bırakıldı.

SAVUNMA SANAYİİNDE SINAV SİSTEMİ SİL BAŞTAN

Kararname sadece çalışma saatlerini değil, devletin en kritik kurumlarından biri olan Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) işe alım süreçlerini de kökten değiştirdi. Kuruma yapılacak personel alımlarında "özel prosedür" devreye giriyor. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınsa da, alım yapılacak sayının 3 katı kadar aday çağrılacak. Başkanlık, bu adayları kendi belirleyeceği usul ve esaslara göre sadece "sözlü" veya "uygulamalı" sınava tabi tutarak eleyebilecek.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Yapılan düzenlemeyle birlikte Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da personel rejimi açısından yeni bir statüye kavuştu. Bu iki kritik kurum, personel çalıştırma esaslarında İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarıyla benzer kapsama dahil edildi.