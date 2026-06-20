2026 FIFA

Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, sahadan 1-0 yenik ayrılarak gruptan çıkma şansını kaybetti.

San Jose kentindeki San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan mücadelede, maçın henüz başlarında kalesinde gol gören milliler, rakibin eksik kalmasına rağmen skoru değiştiremedi. Alınan resmi sonuçlara göre, Paraguay'a galibiyeti getiren tek gol 2. dakikada Galarza'dan geldi.

10 KİŞİ KALAN RAKİBE KARŞI SKOR BULUNAMADI

Erken yenilen golün ardından beraberlik arayışına giren ay-yıldızlı ekip, Paraguay'ın 10 kişi kalmasıyla doğan avantajı değerlendiremedi. İki maç sonunda puanla tanışamayan Türkiye, bu skorla 2026

Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmeyi garantiledi.

ABD MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Turnuvadaki ilk iki maçından sıfır puanla ayrılan milli takımın, 26 Haziran Cuma günü ABD ile oynayacağı son grup karşılaşması tamamen formalite icabı oynanan bir prestij mücadelesi olacak. Öte yandan galibiyetle gruptaki konumunu güçlendiren Paraguay ise bir üst tura çıkma umutlarını üçüncü haftada oynayacağı Avustralya maçına taşıdı.