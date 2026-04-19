İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıya ilişkin sosyal medyada dolaşıma giren iddialarla ilgili açıklama yaptı. Bazı platformlarda yer alan “failin hayatta olduğu” yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu bildirildi.

RESMİ KAYITLARLA NETLİK KAZANDI

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda, İsa Aras Mersinli dahil 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından sosyal medyada yayılan bazı iddialar üzerine DMM devreye girdi.

Yapılan açıklamada, saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçlerin tamamlandığı ve şahsın 16 Nisan 2026 tarihinde defnedildiği bilgisi paylaşıldı.

“İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ”

DMM açıklamasında, söz konusu iddiaların asılsız ve dezenformasyon içerikli olduğu vurgulanarak, bu tür paylaşımların kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, bu tür içeriklerin;

• Toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi,

• Devlet ile vatandaş arasındaki güven ilişkisini zedelemeyi,

• Milli birlik ve beraberliği hedef almayı amaçladığı ifade edildi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve toplumsal barışı tehdit eden içeriklere karşı gerekli adımların atıldığı belirtilirken, bu paylaşımların sorumluları hakkında yasal süreç başlatıldığı bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yetkililer, vatandaşların bu tür hassas konularda yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan doğrulanmamış bilgilerin, toplumda gereksiz endişe ve bilgi kirliliğine yol açabileceği ifade edildi.