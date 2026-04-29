ALANYA, hafta sonu boks tutkunlarını bir araya getiren önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Turkish Fighting Championship (TFC) tarafından Alanya Plaj Sporları Merkezi’nde düzenlenen gecede, ringe çıkan 12 sporcu izleyenlere yüksek tempolu ve heyecan dolu mücadeleler sundu.

GECEYE DAMGA VURAN İSİM: AZİZ ERTAÇ

Alanya Belediyesi tarafından kente kazandırılan Alanya Plaj Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonun en dikkat çeken karşılaşmasında, “Kafkas Kartalı” lakabıyla tanınan Aziz Ertaç ringe çıktı. 95 kilogram kategorisinde mücadele eden Ertaç, güçlü rakibi Wojciech Suchek karşısında üstün bir performans sergiledi.

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Ertaç, rakibini nakavtla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu galibiyet, sporcunun kariyerinde önemli bir başarı olarak kayda geçti.

TRİBÜNLER DOLDU, ATMOSFER YÜKSELDİ

Alanyalı sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda tribünler tamamen doldu. Ringdeki mücadelelerin yanı sıra etkinlik alanında düzenlenen DJ performansları ve sahne şovları, geceye farklı bir atmosfer kattı.

Spor ve eğlenceyi bir araya getiren organizasyon, katılımcılara yalnızca bir müsabaka değil, aynı zamanda çok yönlü bir etkinlik deneyimi sundu. Cemali AYDINOĞLU