İSKELE Caddesi'ndeki Kaleiçi Meyhanesi'nde düzenlenen öğle yemeğine çok sayıda kadın katıldı. Samimi bir atmosferde geçen etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları verilirken, kadın dayanışmasının önemi bir kez daha vurgulandı. Programın en dikkat çeken başlıklarından biri ise taziye yemekleri konusu oldu. Alanya Kadınları Yardımlaşma Derneği'nin daha önce gündeme getirdiği, cenaze sonrası verilen yemeklerin aileler üzerinde oluşturduğu ekonomik yük yeniden hatırlatıldı. Bu kapsamda, 6 mahallede alınan "taziye yemeklerinin kaldırılması" kararı da gündeme geldi. Söz konusu kararı hayata geçiren muhtarlar programa davet edilerek teşekkür edilirken, bu uygulamanın diğer mahallelere de örnek olması temenni edildi.

"DAYANIŞMA BÜYÜYEREK SÜRECEK"

Dernek Başkanı Nurcan Okan, organizasyona katkı sunanlara da teşekkür etti. Özellikle yemeğe sponsor olarak destek veren Gümrükçüler ailesine şükranlarını ileten Okan, bu tür katkıların dayanışmayı daha da büyüttüğünü ifade etti. Etkinliğe katılan ve Alanya'ya olan ilgisiyle bilinen Litvanyalı Dale Rakauskiene de derneğe destek veren isimler arasında yer aldı. Rakauskiene, özellikle öğrencilere yönelik projelerde maddi ve manevi destek sağlayacağını ifade etti. Dernek Başkanı Nurcan Okan ise bu anlamlı katkıdan dolayı teşekkür ederek, dayanışmanın büyüyerek devam edeceğini belirtti. Organizasyon, sadece bir yemek buluşması olmanın ötesinde, kadınların sosyal hayatta daha aktif rol alması ve ortak sorunlara birlikte çözüm üretmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Alanya’da kadınların bir araya gelerek verdiği bu güçlü mesaj, uzun süre konuşulacağa benziyor. Gülser YİĞİT