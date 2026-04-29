CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya Gençlik Kolları Başkanı Mahmuthan Dolapçı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) düzenlenen “Topluluk Başkanları Kahvaltısı” etkinliğine yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dolapçı’nın değerlendirmesi, üniversitelerde tarafsızlık ve akademik özerklik konusunu Alanya kamuoyunun gündemine taşıdı.

“ÜNİVERSİTE RUHUNA MÜDAHALE” VURGUSU

Dolapçı, öğrenci topluluklarının bir araya geldiği etkinliğin amacından uzaklaştırıldığını savunarak, organizasyonun siyasi bir zemine kaydırıldığı iddiasında bulundu. Bu durumun yalnızca bir etkinlik tartışması olmadığını belirten Dolapçı, üniversitelerin temel işlevine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Üniversitelerin özgür düşüncenin üretildiği alanlar olması gerektiğini ifade eden Dolapçı, bu tür organizasyonların tarafsızlık ilkesini zedeleyebileceğini dile getirdi.

“ÜNİVERSİTE KÜRSÜSÜ PROPAGANDA ALANI DEĞİLDİR”

Dolapçı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gençlerin yanında olması gereken kurumlar, onları belli bir siyasi çizginin dinleyicisi haline getiremez. Üniversite kürsüsü propaganda alanı değildir. Bugün tek bir partiye açılan kapı, yarın tüm farklı seslere kapanır.”

Bu sözlerle üniversitelerde çoğulculuk ve ifade özgürlüğünün korunması gerektiğine dikkat çeken Dolapçı, akademik ortamların siyasi etkilerden uzak tutulmasının önemine işaret etti.

AKADEMİK ÖZERKLİK VE TARAFSIZLIK TARTIŞMASI

ALKÜ yönetimine yönelik eleştirilerinde akademik bağımsızlığa vurgu yapan Dolapçı, meselenin sadece bir etkinlikten ibaret olmadığını belirtti. Üniversitelerin toplumdaki rolüne değinen Dolapçı, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu mesele sadece bir kahvaltı organizasyonu değil; üniversitenin tarafsızlığı meselesidir. Üniversite, siyasetin arka bahçesi değil; toplumun vicdanıdır, bilimin sesidir.” Sudi Çandır