ALKÜ Turizm Araştırma Merkezi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye turizmi için tarihi bir adım niteliği taşıyan "Turizmde Dijital Göçebe Çalıştayı" başarıyla tamamlandı. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını aynı masa etrafında buluşturan organizasyonun sektör koordinatörlüğünü üstlenen ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gencelli, çalıştayın sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

ORTAK AKILLA ÜRETİLEN 2030 VİZYONU

Alanya'nın turizmde dönüşüm kapasitesini güçlü bir biçimde ortaya koyduklarını vurgulayan Gencelli, bu çalıştayın destinasyonun geleceği için kritik bir eşik olduğunu ifade etti. Gencelli yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü uzmanlarımız, Göç İdaresi Başkanlığı temsilcimiz, Türk Telekom yetkilileri, il ve ilçe turizm müdürlüklerimiz, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve sanayi Odası (ALTSO), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölge Temsil Kurulu ve Alanya Kent Konseyi başta olmak üzere 45 değerli paydaşımızla bir araya geldik. Dört paralel atölyede eş zamanlı yürüttüğümüz çalışmalarla somut ve uygulanabilir çıktılar üreterek 2030 vizyonumuzu netleştirdik" dedi.

TURİZMDE DÖRT TEMEL DÖNÜŞÜM HAMLESİ

Ortaya konulan iradeyle birlikte Alanya'nın yeni bir turizm modeline geçiş sürecini resmen başlattığına dikkat çeken Gencelli, bu yeni dönemin şifrelerini dört ana başlıkta özetledi. Gencelli, "Yeni stratejimizle birlikte turizmde ürün çeşitlendirmesini derinleştiriyor, sürdürülebilirlik eksenimizi güçlendiriyor ve küresel mobil çalışanları doğrudan hedefliyoruz. En önemlisi de Alanya'yı sadece yaz aylarında değil, yıl boyu yaşayan dinamik bir destinasyona dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEF DÜNYADA REFERANS BİR DESTİNASYON OLMAK

ALTAV'ın sektördeki öncü rolüyle bu projenin takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğinin altını çizen Gencelli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu doğrultuda tüm paydaşlarımızla birlikte kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Alanya’yı dijital göçebe turizminde Akdeniz’in tartışmasız lideri ve dünyanın referans destinasyonlarından biri haline getirmek için gerekli tüm adımları sistematik, yenilikçi ve bütüncül bir yaklaşımla atmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ALTAV/BÜLTEN